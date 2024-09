Im Alter von 93 Jahren Der Weltstar Caterina Valente ist verstorben

Caterina Valente ist mit 93 Jahren in der Schweiz verstorben. (dr/spot)

SpotOn News | 11.09.2024, 16:54 Uhr

Die weltberühmte Schlagersängerin Caterina Valente ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Wie ihre Agentur bekannt gab, wurde sie bereits beigesetzt.

Weltstar Caterina Valente ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Das gab die Künstleragentur Huber Communication via Facebook bekannt. Demnach sei die italienisch/französisch/deutsche Schlagersängerin "friedlich eines natürlichen Todes" in ihrem Haus im schweizerischen Lugano verstorben. Ihre beiden Söhne seien an ihrer Seite gewesen. Der genaue Todestag wurde nicht genannt, die Beisetzung sei auf Wunsch der Verstorbenen bereits in kleinstem Kreis vollzogen worden. Gedenkfeiern oder andere Zeremonien seien nicht geplant.

Die in Paris geborene Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin schaffte aufgrund ihrer Musik in den 1950er- und 1960er-Jahren den internationalen Durchbruch. In dieser Zeit trat die Tochter eines italienischen Künstler-Ehepaars auch in zahlreichen großen und beliebten Kinofilmen auf. 1959 war sie zudem als beste weibliche Sängerin für einen Grammy nominiert.

Neben ihrem riesigen Erfolg in Europa konnte sie auch in den USA Fuß fassen und war dort ein gern gesehener Gast in zahlreichen TV-Shows wie zum Beispiel der "Dean Martin Show" oder der "Bing Crosby Show". Hierzulande zählen zu ihren größten Hits die Lieder "Ganz Paris träumt von der Liebe", "Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu-Strand-Bikini", "Wo meine Sonne scheint" oder "Ein Schiff wird kommen (Hafen von Piräus)".

Caterina Valente zog sich bereits vor Jahren aus der Öffentlichkeit zurück

Caterina Valente hatte aufgrund der Ehe zu ihrem deutschen Ehemann auch die deutsche Staatsbürgerschaft und lebte lange in Deutschland und den USA. Bereits seit vielen Jahren wohnte sie abseits des Rummels im beschaulichen Schweizer Kanton Tessin. Seit Anfang der 2000er-Jahre zog sich Valente im Prinzip vollends aus der Öffentlichkeit zurück und gab nur gelegentliche Interviews.

2019 wurde ebenfalls über Huber Communication ein Gespräch mit ihrem Freund und Manager Günther Huber veröffentlicht. Dort sprach sie unter anderem auch über das Älterwerden und beantwortete die Frage nach ihrem Wohlbefinden mit den Worten der Schauspielerin Bette Davis (1908-1989): "Das Alter ist nichts für Schwächlinge."