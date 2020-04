Désirée Nick vs. Claudia Obert: Die Top 20 der Beschimpfungen

Mannomannomann: gute Kinderstube hört sich aber wirklich anders an! Was sich die beiden wildgewordenen Furien Désirée Nick (63) und Claudia Obert (58) bei “Promis unter Palmen” so alles an den Kopf werfen, lässt selbst den abgebrühtesten Streithahn erröten.

Hier kommen die 20 „wüstesten“ Beschimpfungen des unglaublichen Bitchfights auf „Frauentausch“-Niveau. Und die Videos der Ausfälle gibt’s auch nochmal dazu!

Désirée Nicks Verbal-Angriff

“Die Alte muss weg. Aber sowas von! Und wenn das nicht von selber geht, dann gehe ich mit der Schere durch die Sachen.”

“Die kann mich mal kennenlernen da kann se aber froh sein, wenn sie am Morgen noch Haare aufm Kopp hat.”

“Wenn da ein Fünkchen Brain wäre, dann müsste sie wissen, dass eine solche Provokation retourniert wird.”

“Deshalb hat das ganze Verhältnis keene Chance – und dann kann man es auch gegen die Wand fahren. Dann bin ich aber so: Wenn ich Kleinholz mache, dann bleibt kein Stein mehr auf’m anderen!“

“Wenn du dich um das Fernsehen sorgst, dann bewege deine Fresse aus der Kamera!”

“Halt dich zurück – mit deiner verlogenen Lebensgeschichte – mit deiner provokanten billigen Art – du hast hier nichts zu suchen!”

“Es läuft immer ins Leere – es ist ohne Charme ohne Esprit ohne Hirn ohne Geist. Es ist einfach nur verbittert und hässlich anzusehen.”

“Du hast mich heute an einem verdammt guten Tag erwischt, merk dir das. Das war Stufe 1, zu was ich fähig bin, wenn ich deine Fresse sehe.”

“Du brauchst keine Geschichte erzählen, bei dir spricht die Fresse Bände.”

“Die Obert ist so gefühllos – der kann man nur körperlich was signalisieren.”

Claudia Obert schießt zurück

“Wie sie agiert, da kann ich nur sagen: die hat hier oben die Leertaste erwischt – in meinen Augen.”

“Wenns knallt, das Echo überlebt sie nicht!”

“Die nimmt das hier auch noch ernst. Da siehste: die ist hohl wie ’ne Bongo-Trommel! Ach, leck mich am Arsch!”

“So viel geistigen Dünnschiss und so viel Hetze und Häme braucht kein Mensch!”

“Von ihr will sich doch niemand mehr einen blasen lassen, geschweige denn, dass er dieses Elend fi..t.”

“Sie fühlt sich als Intellektuelle – und hatte noch nie ’nen intelligenten Gedanken.”

“Weißt du, was die für’n Scheiß-Leben hat? Immer auftreten in so ’ner kleinen Bar und so ’nem kleinen Theater.”

“Mann, Mann, Mann – man hört im ganzen Haus diese keifende Natter!”

“Die hat sich so aufgebaut und ging hoch wie ein Dampfkocher. Ich habe gedacht: Um Himmels Willen.!Frau beruhig dich, sonst kriegste noch ’nen Schlaganfall”

“Ich bin nur froh, dass du den Kindern in Deutschland als Lehrerin erspart worden bist.”