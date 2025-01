23.000 Anlagen standen zur Wahl Deutschland, Österreich, Italien: Die besten Campingplätze Europas

Unterwegs mit dem Wohnmobil? Das sind laut eines Awards die zehn besten Campingplätze in Europa. (wue/spot)

SpotOn News | 23.01.2025, 15:00 Uhr

Wo soll der nächste Campingurlaub hingehen? Diese Frage lässt sich manchmal gar nicht so einfach beantworten. Die folgenden Campingplätze sind jedoch besonders vielversprechend.

Camping liegt im Trend – und das immer noch. Passend zum Start der letzten Campingsaison im vergangenen Jahr hatte das Statistische Bundesamt (Destatis) Zahlen von 2023 veröffentlicht. Laut damaliger Pressemitteilung hatten "so viele Menschen wie noch nie auf Campingplätzen in Deutschland übernachtet". Die Anlagen verzeichneten demnach rund 42,3 Millionen Gästeübernachtungen. Besonders viele Camperinnen und Camper zog es unter anderem an Ost- und Nordsee sowie in den Schwarzwald und ins Allgäu.

Doch lohnen sich diese Regionen überhaupt? Offenbar ja, denn Europas aktuell wohl bester Campingplatz liegt beispielsweise an der Ostsee. Dies bestätigt zumindest ein hauseigener Award des Portals "camping.info", für den die 110 besten Campingplätze in Europa für das Jahr 2025 ermittelt wurden. Angaben des Portals zufolge basiert das Ergebnis auf mehr als 110.000 Bewertungen von über 55.000 Camperinnen und Campern. Demnach standen über 23.000 Plätze aus 44 Ländern zur Auswahl.

Die Campingplatz-Top-Ten: Nur Deutschland, Österreich und Italien vertreten

Auch wenn Anlagen aus 44 Ländern sich in der Theorie die Krone hätten sichern können, liegen die Campingplätze aus der gesamten Top Ten für 2025 in nur drei Ländern: in Deutschland, Österreich und Italien. Den Reigen eröffnet der "CampingPlatz Ecktannen" am Müritz-Nationalpark in Waren in Mecklenburg-Vorpommern auf der Zehn.

Auf den drei davor liegenden Plätzen geht es mit "Camping Murinsel" in Großlobming auf der Neun, "Camping Brunner am See" in Döbriach auf Platz acht und dem "Natürlich Hell: Camping und Aparthotel" in Fügen auf Rang sieben nach Österreich. Auf Platz sechs vergnügen sich Camper beim "Rosenfelder Strand Ostsee Camping" in der schleswig-holsteinischen Gemeinde Grube, bevor österreichische Anlagen sich abermals mehrere Ränge in Folge sichern.

Das "Camp MondSeeLand" im Salzkammergut sichert sich die Fünf, der "Grubhof" in Sankt Martin bei Lofer im Salzburger Land Rang vier und "Camping Sonnenland" in der Gemeinde Lutzmannsburg startet auf dem Treppchen auf Platz drei im April in die neue Saison. Glanzvoll wird es auf der Zwei im "Luxury Camping Schlosshof" im italienischen Südtirol – in der Nähe von Meran.

Die Spitzenposition geht derweil an den Dauersieger bei dem Award – an den "Campingpark Kühlungsborn" in Mecklenburg-Vorpommern. An der Ostsee freut man sich schon zum fünften Mal in Folge über die Auszeichnung. Laut Homepage des Platzes ist in diesem Jahr wieder ab dem 6. März geöffnet.