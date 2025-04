Musik Sugababes veröffentlichen ihr ’schönstes Lied‘

Sugababes - BRIT Awards 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2025, 11:00 Uhr

Die Sugababes haben „einen der schönsten Songs, an denen wir je gearbeitet haben“ veröffentlicht.

Die Girlgroup – bestehend aus der Originalbesetzung Keisha Buchanan, Mutya Buena und Siobhan Donaghy – hat im März einen neuen Song namens ‚Jungle‘ veröffentlicht, der ihre erste Veröffentlichung als unabhängige Künstler nach dem Ausstieg bei ihrer Plattenfirma BMG war. Jetzt haben sie ihre Fans überrascht, indem sie am Donnerstag (08. April) eine zweite Single namens ‚Weeds‘ zum Start ihrer UK-Tournee herausgebracht haben. Die Band sagte in einem Statement: „Die Liebe zu ‚Jungle‘ war unglaublich, und zu ‚ zeigt eine ganz andere Seite von uns, und wir konnten uns keinen besseren Zeitpunkt vorstellen, als die erste Nacht unserer Arena-Tour. Weeds‘ ist einer der schönsten Songs, an denen wir je gearbeitet haben – er handelt vom Zusammenwachsen. Dieser Song bedeutet uns sehr viel – wir können es kaum erwarten, dass ihr ihn hört.“

Die Sugababes starteten ihre UK-Tournee am Donnerstag in der First Direct Arena in Leeds und werden in Städten wie London, Manchester, Birmingham, Cardiff, Newcastle, Glasgow und Belfast Halt machen, bevor sie nach Dublin und weiter nach Europa für Shows in Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich und der Schweiz reisen, bevor sie die Tour am 2. Mai in Mailand, Italien, beenden. Außerdem werden sie im August als Headliner des Camp Bestival Festivals in Dorset, England, auftreten.