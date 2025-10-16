Stars Diane Keaton starb an einer Lungenentzündung

Diane Keaton - May 2019 - Famous - Poms Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2025, 09:00 Uhr

Diane Keaton ist an einer Lungenentzündung verstorben.

Die Schauspielerin verstarb am 11. Oktober im Alter von 79 Jahren. Ihre Familie gab nun in einer neuen Erklärung die Todesursache bekannt und bedankte sich bei den Fans für ihre „außergewöhnlichen“ Beileidsbekundungen.

Keatons Familie erklärte gegenüber dem Magazin ‚People‘: „Die Familie Keaton ist sehr dankbar für die außergewöhnlichen Liebes- und Unterstützungsbekundungen, die sie in den letzten Tagen für ihre geliebte Diane erhalten hat, die am 11. Oktober an einer Lungenentzündung verstorben ist.“ Die Familie schlug vor, dass diejenigen, die der ‚Godfather‘-Darstellerin Tribut zollen möchten, eine Spende an eine ihrer Lieblingsorganisationen leisten könnten. „Sie liebte ihre Tiere und setzte sich unermüdlich für Obdachlose ein. Daher wären Spenden in ihrem Gedenken an eine lokale Tafel oder ein Tierheim eine wunderbare und sehr willkommene Ehrung für sie.“

Zuvor war berichtet worden, dass sich Dianes Gesundheitszustand vor ihrem Tod „sehr plötzlich verschlechtert“ habe. Ein Insider sagte gegenüber dem Magazin ‚People‘: „Ihr Zustand verschlechterte sich sehr plötzlich, was für alle, die sie liebten, herzzerreißend war. Es kam so unerwartet, besonders für jemanden mit so viel Kraft und Lebensfreude. In ihren letzten Monaten war sie nur von ihren engsten Familienmitgliedern umgeben, die sich dafür entschieden hatten, alles sehr privat zu halten. Selbst langjährige Freunde waren sich nicht ganz bewusst, was vor sich ging.“ Im März stellte die Schauspielerin ihr „Traumhaus“ in Brentwood, Kalifornien, zum Verkauf, obwohl sie zuvor geschworen hatte, für immer dort zu bleiben, und sie war nicht mehr regelmäßig in der Gegend zu sehen, wo sie mit ihren Hunden spazieren ging.