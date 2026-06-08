Musik Pink und Megan Thee Stallion präsentieren ‚Lady Marmalade‘-Parodie bei den Tony Awards

Pink and Megan Thee Stallion at Tony Awards - Getty - June 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.06.2026, 11:00 Uhr

Pink und Megan Thee Stallion präsentieren 'Lady Marmalade'-Parodie bei den Tony Awards.

Pink hat sich bei den diesjährigen Tony Awards mit Megan Thee Stallion zusammengetan und eine Parodie ihres Hits ‚Lady Marmalade‘ aufgeführt.

Die Sängerin moderierte die Preisverleihung am Sonntag (07. Juni) und eröffnete die Show mit einer humorvollen Neuinterpretation des Songs, den sie 2001 gemeinsam mit Lil‘ Kim und Christina Aguilera für den Film ‚Moulin Rouge!‘ aufgenommen hatte. In der Parodie mit dem Titel ‚Leading Lady Marmalade‘ würdigte Pink zahlreiche Broadway-Stars, während Megan Thee Stallion den Rap-Part neu interpretierte. Lea Michele übernahm scherzhaft den berühmten hohen Ton von Christina Aguilera und sagte: „Wir machen das nicht wegen der Preise.“

Auch June Squibb, die älteste Schauspiel-Nominierte in der Geschichte der Tony Awards, sorgte für einen der größten Lacher des Abends. Zur Melodie von „Mocha Chocolata, ya-ya“ sang sie: „Alle Rollen, die ich gespielt habe, habe ich gemeistert.“

Vor der Veranstaltung hatte Pink versprochen, ihre Moderation werde „eine völlig verrückte Feier“ werden. Außerdem beteiligte sie sich an einer Hommage an das Musical ‚Chicago‘, das seit 30 Jahren am Broadway läuft. Gemeinsam mit Stars wie Queen Latifah, Dylan Mulvaney, Alex Newell und Julianne Hough präsentierte sie ein Medley bekannter Songs wie ‚When You’re Good To Mama‘, ‚Cell Block Tango‘ und ‚All That Jazz‘. Für den emotionalen In-Memoriam-Teil der Zeremonie trat außerdem Leslie Odom Jr. auf und sang ‚Without You‘ aus dem Musical ‚Rent‘. Währenddessen wurden verstorbene Persönlichkeiten wie Diane Keaton, Robert Redford und Robert Duvall gewürdigt. Zum Abschluss erschien ein Zitat des ‚Rent‘-Schöpfers Jonathan Larson auf der Leinwand: „Vergiss die Reue, sonst verpasst du dein Leben. Es gibt keinen anderen Weg, keinen anderen Zeitpunkt als heute.“