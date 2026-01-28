Film Diane Lane verstärkt Cast von Mike Flanagans neuem ‚Exorcist‘-Film

Diane Lane - October 2025 - Avalon - Newport Beach Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.01.2026, 19:00 Uhr

Diane Lane ist offiziell Teil der neuen ‚Exorcist‘-Verfilmung von Regisseur Mike Flanagan.

Die 61-jährige Schauspielerin stößt zum Cast des kommenden Films, in dem sie an der Seite von Scarlett Johansson und Jacobi Jupe zu sehen sein wird. Es handelt sich um einen neuen Beitrag innerhalb des legendären Horror-Franchise, der nicht als direkte Fortsetzung von ‚The Exorcist: Believer‘ aus dem Jahr 2023 konzipiert ist.

Welche Rolle Lane übernehmen wird, ist bislang nicht bekannt. Auch inhaltliche Details zur Handlung werden unter Verschluss gehalten. Fest steht jedoch, dass der Film im selben Universum wie der Originalklassiker von 1973 angesiedelt ist, der auf dem Roman von William Peter Blatty basiert und zehn Oscar-Nominierungen erhielt.

Mike Flanagan führt Regie und schrieb selbst das Drehbuch. Produziert wird der Film von Flanagans Red Room Pictures gemeinsam mit David Robinson für Morgan Creek Entertainment sowie Jason Blum für Blumhouse-Atomic Monster. Die Dreharbeiten finden in New York City statt, der Kinostart ist für März 2027 geplant.

Flanagan erklärte bei der Ankündigung des Projekts: „Der Exorzist ist einer der Gründe, warum ich überhaupt Filmemacher geworden bin. Es ist eine Ehre, die Chance zu haben, innerhalb dieses Universums etwas Frisches, Mutiges und wirklich Furchteinflößendes zu erschaffen.“ Weiter sagte er: „Die erneute Zusammenarbeit mit meinen Freunden bei Blumhouse, mit denen ich einige meiner liebsten Arbeiten gemacht habe, macht das Projekt noch besonderer.“

Ursprünglich war David Gordon Green für eine neue ‚Exorcist‘-Trilogie vorgesehen, doch diese Pläne wurden nach der schlechten Kritikerresonanz auf ‚The Exorcist: Believer‘ verworfen. Flanagan kämpfte eigenen Angaben zufolge intensiv um die Rechte an der Marke, um eine völlig neue kreative Vision umzusetzen.

Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte er: „Ich habe ‚The Exorcist‘ sehr aggressiv verfolgt, weil ich überzeugt war, dass ich etwas Neues hinzufügen kann. Das ist die Chance, den vielleicht gruseligsten Film zu machen, den ich je gemacht habe. Die Erwartungen sind hoch – und niemand ist eingeschüchterter als ich.“