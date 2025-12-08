Stars Dick Van Dyke führt zwei Veränderungen auf sein langes Leben zurück

Bang Showbiz | 08.12.2025, 09:00 Uhr

Der Hollywood-Star feiert diese Woche seinen 100. Geburtstag - nun verrät er, dank welcher Veränderungen er gesund blieb.

Dick Van Dyke führt sein langes Leben darauf zurück, dass er das Rauchen und den Alkohol aufgegeben hat.

Der ‚Mary Poppins‘-Darsteller wird diese Woche 100 Jahre alt, doch er glaubt, dass er dieses Alter nicht erreicht hätte, wenn er in seinen Fünfzigern nicht seinen Lebensstil komplett verändert hätte. Bei der ‚Vandy High Tea‘-Benefizveranstaltung – die Geld für die Stiftung Van Dyke Endowment of the Arts und das Dick Van Dyke Museum sammelte – erzählte Dick, er sei „wahrscheinlich der letzte lebende Mensch“, der Walt Disney noch kennengelernt und Zeit mit ihm verbracht habe, bevor die Animationslegende 1966 an Lungenkrebs starb.

Laut dem ‚People‘-Magazin sagte die Film-Ikone: „Er war ein wunderbarer Kerl. Er hat nur zu viel geraucht! Verdammt.“ Dicks Sohn Barry Van Dyke (74) merkte an, sein Vater habe selbst „nie zu viel geraucht“, doch der ‚Tschitti Tschitti Bäng Bäng‘-Star widersprach. „Ich habe tatsächlich viel geraucht!“, räumte er ein. „Ich glaube, ich war wohl in meinen Fünfzigern, als mir dämmerte, dass ich eine suchtanfällige Persönlichkeit habe. Wenn mir etwas gefiel, übertrieb ich es immer.“ Dick fügte hinzu: „Also habe ich Alkohol, Zigaretten und all diesen Kram aufgegeben – wahrscheinlich der Grund, warum ich heute noch hier bin.“

Der Schauspieler ließ sich 1973 in eine Entzugsklinik einweisen, um seine Alkoholsucht zu überwinden. Während er trocken wurde, gab er auch das Rauchen auf. Allerdings fiel ihm der Nikotinentzug „doppelt so schwer“. Im Podcast ‚Real No Really‘ offenbarte Dick 2023, es habe „ewig“ gedauert, bis er das Rauchen aufgeben konnte: „Es war viel schlimmer als der Alkohol.“