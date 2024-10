Stars Diddy: Er ist nur einer von vielen!

Bang Showbiz | 02.10.2024, 10:58 Uhr

Der Rapper soll gemeinsam mit zahlreichen anderen berühmten Personen Sexverbrechen begangen haben.

Sean ‚Diddy‘ Combs soll die Freak-Off-Verbrechen mit einer Reihe anderer bekannter Personen begangen haben.

Der 54-jährige Rapper befindet sich aktuell in einem New Yorker Gefängnis. Ihm wird vorgeworfen, sogenannte Freak-Off-Partys organisiert zu haben, bei denen es regelmäßig zu sexuellen Übergriffen kam. Während einer Pressekonferenz am Dienstag (1. Oktober) wurden zahlreiche neue schockierende Anschuldigungen bekannt, als ein Anwalt bestätigte, dass er insgesamt über 120 Personen vertrete, die Diddy Sexualverbrechen vorwerfen. Der texanische Jurist Tony Buzbee kündigte laut TMZ an, dass er zu einem späteren Zeitpunkt außerdem eine Reihe weiterer angeblicher Täter preisgeben werde, die sich gemeinsam mit dem Hiphop-Mogul schuldig gemacht haben sollen.

Buzbee erklärte: „Wir werden diejenigen, die dieses Verhalten hinter verschlossenen Türen ermöglicht haben, entlarven. Wir werden dieser Angelegenheit nachgehen, auf wen auch immer die Indizien hinweisen. Der Tag wird kommen, an dem wir andere Namen als Sean Combs nennen werden, und es gibt eine Menge Namen. Es ist jetzt schon eine lange Liste, aber aufgrund der Art des Verbrechens, werden wir verdammt nochmal sichergehen – ganz sicher –, dass wir richtig liegen, bevor wir das tun. Die Namen werden euch schockieren.“