Stars Die Beach Boys trauern um Brian Wilson

Brian Wilson - London's Eventim Apollo 2017 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2025, 09:00 Uhr

Die 'Good Vibrations'-Interpreten sind nach dem Tod ihres Gründers am Boden zerstört.

Die Beach Boys sind nach dem Tod von Brian Wilson am Boden zerstört.

Der Gründer und Frontmann der ‚Good Vibrations‘-Interpreten starb am Mittwoch (11. Juni) im Alter von 82 Jahren. Die verbliebenen Mitglieder der Band – Mike Love, Al Jardine und Bruce Johnston – veröffentlichten nun einen Nachruf auf ihren Kollegen, in dem sie Wilson als einflussreichen Musiker und „Genie“ beschreiben. In einem Post auf dem offiziellen Instagram-Account der Beach Boys steht zu lesen: „Die Welt trauert heute um ein Genie und wir betrauern den Verlust unseres Cousins, unseres Freundes und unseres Partners in einem großartigen musikalischen Abenteuer. Brian Wilson war nicht nur das Herz der Beach Boys – er war die Seele unseres Sounds. Die Melodien, die er erträumte, und die Emotionen, die er in jede Note fließen ließ, haben die Musik für immer verändert. Sein unvergleichliches Talent und sein einzigartiger Geist kreierten den Soundtrack für so viele Leben weltweit, unsere eingeschlossen.“

Obwohl Wilsons Bandkollegen davon überzeugt sind, dass der Musiker im Tod mit seinen verstorbenen Brüdern Carl und Dennis vereint wurde, sind sie dennoch am Boden zerstört über den Verlust für die US-amerikanische Musikszene. Es steht weiter zu lesen: „Zusammen haben wir der Welt den amerikanischen Traum von Optimismus, Freude und einem Sinn für Freiheit gegeben – Musik, die den Menschen ein gutes Gefühl gab, die sie an den Sommer und unbegrenzte Möglichkeiten glauben ließ.“