"Wir stürzen uns jetzt ins Abenteuer" Die ersten Dschungelcamper sind auf dem Weg nach Australien

Jürgen Hingsen und Nina Bott wagen das Dschungelabenteuer. (dam/spot)

SpotOn News | 17.01.2025, 11:12 Uhr

Für Jürgen Hingsen und Nina Bott wird es ernst: Als erste Dschungelcamp-Kandidaten sind der Ex-Zehnkämpfer und die Schauspielerin vom Flughafen Frankfurt in Richtung Australien gestartet.

In einer Woche startet die 18. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bei RTL. Die ersten Dschungelcamper sind bereits auf dem Weg nach Australien: Jürgen Hingsen (66) und Nina Bott (47) posierten am Donnerstagabend für die Fotografen am Flughafen in Frankfurt am Main.

"Wir stürzen uns jetzt ins Abenteuer"

In Begleitung seiner Frau Francesca Elstermeier stieg die Leichtathletik-Legende in den Flieger nach Australien. Schauspielerin Nina Bott hatte fast ihre ganze Familie in Schlepptau. Auf ihrem Instagram-Account meldete sich die ehemalige "GZSZ"-Darstellerin kurz vor dem Abflug bei ihren Fans: "Los geht's! Wir stürzen uns jetzt ins Abenteuer!", schrieb Bott zu einem Bild, das sie und ihre Kinder am Frankfurter Flughafen zeigt. Sie freue sich "so sehr" und sei "total aufgeregt".

Auf ihre Zeit im Dschungel habe sich die 47-Jährige bestens vorbereitet, wie sie vor dem Abflug der "Bild"-Zeitung verriet. "Seit ich weiß, dass ich ins Camp gehe, nehme ich Spinnen zu Hause nicht mehr mit dem Glas, sondern mit der Hand und bringe sie raus", so Bott. So wolle sie sich langsam an die Achtbeiner gewöhnen. Auch der eher spärlichen Dschungelkost wollte sie sich im Vorhinein ein wenig anpassen und verzichtete dafür auf Kaffee und Zucker. "Zumindest teilweise", erklärte die Schauspielerin.

Eine Sache bereite ihr jedoch Bedenken: ihre Übelkeit. "Ich kann es eigentlich nicht mal im Fernsehen sehen, wenn jemand etwas Ekliges isst. Wenn dann noch jemand neben mir sitzt, der das macht, könnte das wirklich schwierig für mich werden. Ich habe eine direkte Leitung zum Kotzreiz", gab Bott zu.

Auch sie kämpfen um die Dschungelkrone

Hingsen und Bott sind die ersten Dschungelcamper, die auf dem Weg nach Australien sind. In den kommenden Tagen werden ihnen die Realitystars Maurice Dziwak (26), Sam Dylan (33), Alessia Herren (23) und Yeliz Koc (31) folgen. Ebenfalls kämpfen Fußballkommentator Jörg Dahlmann (66), Musikerin Edith Stehfest (29), Model Lilly Becker (48), Sängerin Anna-Carina Woitschack (32) sowie die Schauspieler Timur Ülker (35) und Pierre Sanoussi-Bliss (62) um den Platz auf dem Dschungelthron.

Die 18. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" startet am 24. Januar. Die Folgen werden täglich ab 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Moderiert wird die Sendung erneut von Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41).