Musik Karol G holt Drake und Bruno Mars für neues Album ins Boot

Karol G - American Music Awards 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2026, 08:00 Uhr

Auf dem neuen Album der gefeierten Reggaeton-Künstlerin wirken unter anderem Drake und Bruno Mars mit.

Karol G hat die mit Stars gespickte Trackliste ihres sechsten Studioalbums veröffentlicht.

„Champagne Papi“ Drake ist auf dem Song ‚Ahí‘ zu hören, während Bruno Mars auf ‚Still‘ mitwirkt. Außerdem sind Judeline und Rusowsky auf ‚Bby Wow‘ zu hören. Cigarettes After Sex-Sänger und Gitarrist Greg Gonzalez spielt auf dem Albumabschluss ‚Después de Ti‘ mit und hat den Song gemeinsam mit Karol G geschrieben. Den Track hatten die beiden bereits im April beim Coachella-Festival gemeinsam performt.

Der Albumtitel ‚No Me Arrepiento de Sentir Tanto‘ bedeutet übersetzt: „Ich bereue es nicht, so viel zu fühlen.“ Während eines kürzlichen Konzerts in Toronto sagte Karol G zu ihren Fans: „Ich habe eine Ankündigung für euch, Toronto, und danach habe ich auch noch ein Geschenk für euch.“ Anschließend verriet die kolumbianische Sängerin, dass sie heimlich an neuer Musik gearbeitet habe und es kaum erwarten könne, das Projekt mit ihren Fans zu teilen. „Ich habe mich monatelang zurückgezogen und neue Musik gemacht. Seit Monaten bereite ich außerdem einen Abschnitt vor, der Teil dieser Tour sein wird. Ich möchte bekannt geben, dass mein neues Album am 7. August erscheint“, verkündete sie. „Es ist ein Album, das ich kaum erwarten kann, mit euch allen zu singen.“

Drake besuchte das Konzert persönlich und erschien zudem auf der großen Videoleinwand, was die Gerüchte über eine mögliche Zusammenarbeit zusätzlich anheizte. Karol G hatte zuvor bereits erklärt, dass sie „durch ihre Musik einen Sinn gefunden“ habe. Als sie im Mai bei den American Music Awards in Las Vegas den International Artist Award of Excellence entgegennahm, verriet die Reggaeton-Künstlerin: „Es macht mich einfach glücklich, dass ich Songs singen und darin Dinge ausdrücken kann, die für viele Menschen zu einer Stimme werden. Zu einem Ort der Heilung, zu einem sicheren Ort.“