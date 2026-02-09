Stars Die Geissens: Aufhören kommt nicht infrage

Die Geissens / ErÃ¶ffnung Titan shop / dpa/Friso Gentsch / 06/2014 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.02.2026, 14:00 Uhr

Seit mehr als zehn Jahren gehört die Familie Geiss fest zur deutschen Fernsehlandschaft – doch ans Aufhören denken sie noch lange nicht.

Bereits seit 2011 verfolgen Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben von Robert und Carmen Geiss sowie ihrer Töchter Davina und Shania. Zwischen Privatflügen, exklusiven Immobilien und glamourösen Events entwickelte sich ‚Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie‘ zu einem Dauererfolg bei RTLZWEI und machte die Familie zu festen Größen der Reality-TV-Welt. Nach rund 15 Jahren vor der Kamera stellt sich jedoch zunehmend die Frage, ob irgendwann ein Schlussstrich gezogen wird.

Obwohl beide inzwischen Anfang 60 sind – ein Lebensabschnitt, in dem viele über den Ruhestand nachdenken –, kommt ein Rückzug für die Geissens derzeit nicht infrage. In einem Interview mit der Entertainment-Agentur ‚SWYRL‘ erklärten sie, dass sie dem Fernsehen keineswegs den Rücken kehren möchten. Robert Geiss gibt zwar zu, dass die Arbeit für das TV-Format mitunter anstrengend ist, doch weder er noch Carmen verspüren den Wunsch, kürzerzutreten. Ganz im Gegenteil: Stillstand passe schlicht nicht zu ihrem Lebensstil.

Carmen Geiss betont zudem, dass gerade herausfordernde Phasen die Familie zusammengeschweißt hätten. Ob Pannen, unerwartete Situationen oder Momente des Zweifelns – all das habe sie letztlich dahin gebracht, wo sie heute stehen.