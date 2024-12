Weitere Staffel „Die Geissens“ kehren im Januar zurück: Das erwartet die Fans

Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss (v.l.) haben ihre eigene Reality-Sendung. (jom/spot)

SpotOn News | 17.12.2024, 18:07 Uhr

Die Reality-Doku "Die Geissens" ist zurück. Anfang Januar ist Familie Geiss wieder im TV zu sehen. Was erleben Robert und Carmen Geiss dieses Mal mit ihren Töchtern?

Carmen (59) und Robert Geiss (60) kehren mit ihren Töchtern Shania (20) und Davina (21) bald auf die TV-Bildschirme zurück. Ab 6. Januar 2025 zeigt RTLzwei (immer montags um 20:15 Uhr) die neuen Episoden von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie". Der Sender hat in einer Mitteilung vom 17. Dezember auch verraten, worum es in der neuen Staffel gehen wird.

Zu den Reisezielen der Millionärsfamilie zählen dieses Mal wie gewohnt Dubai und unter anderem Bali, Marrakesch und Abu Dhabi. In letzterer Destination kommt es zu positiven wie negativen Erlebnissen. Familie Geiss gibt Einblicke in das dortige Partyleben am Rande des Formel-1-Rennens mit Promi-Gästen wie Schauspielerin Xenia Seeberg (57) und Tennis-Star Alexander Zverev (27). Zudem besuchen sie die Yacht, auf der Prinzessin Diana 1997 mit Dodi al-Fayed urlaubte. In Abu Dabi kommt es aber auch zu einem dramatischen Vorfall: Die Familienyacht Indigo Star wird Ziel einer Razzia. Tochter Davina leidet zudem unter Panikattacken und bekommt Hilfe von ihrer Mutter.

Von Abu Dhabi geht es für die Familie weiter nach Bali, wo Oberhaupt Robert Geiss an einer Heilungszeremonie teilnimmt und erfährt, dass er in einem früheren Leben ein europäischer König gewesen sein soll. Eine zeremonielle Reinigung soll vor allem Davina helfen, ihre Panikattacken zu überwinden. Shania zeigt sich hingegen skeptisch, ob die Zeremonie etwas bewirken kann.

Ihr Jetset-Leben bringt neben tollen Reisen auch eine Menge Stress. "Wir bauen in St. Tropez und Dubai. Nebenbei managen wir 14 Firmen. Ich kann nicht mehr", gibt Carmen Geiss zu. Die Baustelle in St. Tropez wird sogar größer als erwartet. Oma Margret und Opa Reinhold machen sich Sorgen, dass sich ihr Sohn übernehmen könnte. "Es wird die schlimmste Staffel aller Zeiten – mit viel Drama, aber wir verlieren nie unseren Humor", zieht Robert Geiss trotzdem ein positives Fazit.