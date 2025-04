Stars Carmen Geiss: Gemälde ihrer Mutter rührt sie zu Tränen

Carmen und Robert Geiss / Sonnenklar München / BREUEL-BILD/ABB / 10/2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2025, 18:00 Uhr

Carmen Geiss bekam Tränen in den Augen, als sie ein Bild ihrer Mutter geschenkt bekam.

Die 59-Jährige ist regelmäßig in der Reality-Show ihrer Familie zu sehen und nimmt ihre Fans gemeinsam mit Ehemann Robert und den Töchtern Davina und Shania mit durch ihren Alltag. Immer wieder teilt die Familie dabei auch private Momente – wie jetzt, als Carmen ein ganz besonderes Geschenk bekam.

In der neuen Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ bekam die Millionärs-Gattin von dem befreundete Künstler Sharyar Azhdari eine große Leinwand mit einem Foto ihrer Mutter Anna Schmitz geschenkt, die vor drei Jahren verstarb. „Ich weiß, wie sehr du deine Mama geliebt hast“, sagte Azhdari, als er das Schwarz-Weiß-Gemälde überreichte. „Mami“, rief Carmen, sobald sei das Bild sah, und ihr Traten umgehen die Tränen in die Augen. „Das ist so schön. Ich kann jetzt echt nicht sprechen.“

Das Gemälde hatte Azhdari für Carmen angefertigt, weil er weiß, wie nah Carmen und ihre Mutter sich standen. Carmen betonte auch, dass ihre Mutter sie in ihrem Leben stark geprägt und ihr viel mit auf den Weg gegeben habe: „Sie hat mir die Stärke gegeben, die ich habe.“