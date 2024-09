Rückkehr zur Jubiläumsstaffel „Die Höhle der Löwen“: Judith Williams hat Gast-Löwin im Blick

Judith Williams gehört dem Rudel seit der ersten Stunde an. (obr/paf/spot)

SpotOn News | 02.09.2024, 14:16 Uhr

Pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum von "Die Höhle der Löwen" ist Judith Williams zurück. Im Interview verrät die Investorin, wie sie ihre Pause verbracht hat und wen sie sich als Gast-Löwin in der Gründershow wünscht.

Judith Williams (52) ist zurück bei "Die Höhle der Löwen" (ab 2. September bei VOX und RTL+). Nach zwei Staffeln Pause schließt sich die Unternehmerin in der Jubiläumsstaffel wieder der Gründershow an. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät die Investorin, wie sie ihre Pause genutzt hat und benennt eine potentielle Gast-Löwin.

Wie fühlt es sich an, wieder in der "Höhle der Löwen" dabei zu sein, haben Sie die Gründershow vermisst?

Judith Williams: Es ist wunderbar, wieder zurück in der "Höhle der Löwen" zu sein. Die Show liegt mir sehr am Herzen, da sie nicht nur Gründern eine Plattform bietet, sondern auch dem Publikum zeigt, dass es immer eine Möglichkeit gibt, seine Träume zu verwirklichen.

Haben Sie die vergangenen Staffeln vor dem Fernseher verfolgt?

Williams: Ich habe natürlich immer ein Auge darauf gehabt, was in den vergangenen Staffeln passiert ist. Es war interessant zu sehen, wie sich die Sendung weiterentwickelt hat und wie meine Kolleginnen und Kollegen die neuen Herausforderungen gemeistert haben.

Wer sind in der aktuellen Staffel Ihre größten Konkurrenten bzw. Konkurrentinnen?

Williams: Ich sehe uns nicht als Konkurrenten, sondern als Mitbewerber. Es gibt in jeder Staffel spannende Momente, in denen die Meinungen der Löwen auseinandergehen, aber genau das macht die Dynamik so interessant.

Was glauben Sie, wer hätte noch das Zeug zu einem potentiellen Löwen?

Williams: Es gibt viele talentierte junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die das Zeug dazu haben, als Löwen aufzutreten. Adorable Caro [Influencerin mit eigenem Modelabel, Anm. d. Red.] habe ich in ihrem Podcast kennengelernt und ihr sofort vorgeschlagen, mal als Gast-Löwin vorbeizukommen. Auch wenn die jungen Talente noch nicht die Erfahrung haben, sie bringen neuen Geist rein und ergänzen uns fantastisch.

Mit Werner Hansch gibt es auch in der neuen Staffel wieder einen prominenten Gründer. Haben es bekannte Persönlichkeiten als Gründer leichter?

Williams: Es hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist sicherlich, dass sie bereits eine Bekanntheit und Reichweite mitbringen. Das kann den Start eines Unternehmens erleichtern, aber letztlich entscheidet die Qualität des Produkts und die Ausführung der Geschäftsidee über den Erfolg.

Als "Ur-Löwin" haben Sie schon zahlreiche Deals abgeschlossen. An welche Deals erinnern Sie sich besonders?

Williams: Es gibt viele Deals, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Einige, weil sie besonders erfolgreich waren, andere, weil sie besonders herausfordernd waren. Jeder Deal erzählt seine eigene Geschichte, und ich bin stolz auf jeden einzelnen. BitterLiebe ist ein solcher Deal, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Die Gründer hatten von Anfang an Potenzial, und die Idee, Bitterstoffe gegen Süßhunger einzusetzen, um den Zuckerkonsum zu reduzieren, hat mich sofort überzeugt. Hier musste ich nicht lange überlegen.

Ein weiterer Deal, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist mellow Noir. Dieses Produkt, ein Kaffee-Wirkstoff für jünger aussehende Haut, der fältchenmindernd und abschwellend wirkt, war eine echte Innovation auf dem deutschen Markt. Es ist ein Nischenprodukt, das in Deutschland noch weitgehend unbekannt war, und genau solche Herausforderungen finde ich besonders spannend.

Wollen Sie nach Ihrer "DHDL"-Pause irgendwas anders machen als Löwin?

Williams: Obwohl ich in der letzten Staffel pausiert habe, war ich keineswegs inaktiv. Ich habe mich nicht als Investorin zurückgezogen, sondern die Zeit genutzt, um intensiv hinter den Kulissen mit Startups zu arbeiten und in vielversprechende Unternehmen zu investieren. Diese Phase hat mir die Möglichkeit gegeben, meine Herangehensweise weiter zu verfeinern und die Entwicklungen in der Startup-Szene noch besser zu verstehen.

In den letzten zwei Jahren hat sich die Welt stark verändert, insbesondere im Bereich des Online-Marketings. Durch die Weiterentwicklung der Algorithmen und die wachsende Bedeutung der sozialen Medien, insbesondere TikTok mit seinem Shop-Feature, haben wir eine stärkere Demokratisierung der Chancen und der Reichweite erlebt. Diese Entwicklungen haben auch uns als Unternehmen beeinflusst. Während meine Werte gleich geblieben sind, haben wir uns strategisch weiterentwickelt. Heute legen wir noch mehr Fokus auf eine starke Multichannel-Strategie, mit besonderem Augenmerk auf unsere Online-Präsenz. Jetzt freue ich mich darauf, wieder in der "Höhle der Löwen" dabei zu sein, um neue, innovative Gründerinnen und Gründer zu unterstützen. Meine Herangehensweise bleibt dabei unverändert – ich bringe die gleiche Leidenschaft und Expertise ein, die mich immer ausgezeichnet haben.

Sie haben neben "DHDL" schon an anderen Shows wie "The Masked Singer" oder "Let's Dance" teilgenommen. Wenn Sie sich eine weitere Sendung aussuchen könnten, welche aktuelle TV-Produktion würde Sie noch reizen?

Williams: Es gibt viele interessante Formate, aber letztendlich muss es für mich persönlich passen und mir die Möglichkeit geben, etwas Neues zu lernen oder mich weiterzuentwickeln. Allerdings habe ich ein ganz großes Faible für Kochsendungen. Ich wäre gerne die Küchenhilfe eines Starkochs, um mich dort von ihm leiten und führen zu lassen, um zu lernen. Weil ich nicht führe, sondern nur ausführe. Das fände ich extrem interessant. Auch spannend fände ich eine richtig gute People-Empowerment-Show.