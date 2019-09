„Die Höhle der Löwen“: Steckbrief Carsten Maschmeyer

Am 3. September geht es wieder los: Die sechste Staffel „Höhle der Löwen” startet mit elf neuen Folgen. Neben vielen neuen Gründern, die ihre vielfältigen Ideen vorstellen werden, darf man sich auch auf einige neue „Löwen” im Rudel freuen. Wer in dieser Staffel mit auf die Jagd geht, stellen wir in einzelnen Portraits vor. Heute: Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer (60), eine der bekanntesten und wohlhabendsten Wirtschaftspersönlichkeiten Deutschlands.

Der am 8. Mai 1959 in Bremen geborene „Die Höhle der Löwen“-Investor Carsten Maschmeyer entdeckte schon kurz nach dem Abitur seine Leidenschaft für die Finanzbranche. In Rekordzeit baute er das von ihm gegründete Finanzunternehmen von einer Ein-Mann-Firma zu einem M-DAX-Konzern mit 10.000 Mitarbeitern auf. Ein Schweizer Lebensversicherer kaufte das Unternehmen 2007 für umgerechnet etwa 1,15 Milliarden Euro.

Die Maschmeyer Group

Unter dem Dach der „Maschmeyer Group” vereint der heute 60-jährige nun seine gesamten Aktivitäten: Mit seiner Investmentgesellschaft „ALSTIN” beteiligt er sich an Wachstumsunternehmen in Zukunftsbranchen, über die „Paladin Asset Management Investment AG” investiert er in börsennotierte, unterbewertete Firmen. Mit dem eigens für „Die Höhle der Löwen“ neu aufgesetzten Frühphasenfinanzierer „Seed & Speed” hilft Maschmeyer mit seiner Finanzkraft und seinem Kompetenzteam den Start-ups.

Seine vielfältige Wirtschaftsexpertise teilt der Wahl-Münchener auch als Referent an Hochschulen, bei Kongressen oder Firmenveranstaltungen mit anderen. Durch sein Buch „Selfmade“ wurde er außerdem zum Bestsellerautor. Seine Freizeit verbringt Carsten Maschmeyer am liebsten mit Ehefrau Veronica Ferres (54), seiner Familie und seinen Freunden. Zu seinen Hobbys gehört auch der Ausdauersport und das Sammeln zeitgenössischer Kunst, außerdem liebt er die freie Natur.

„Die Höhle der Löwen“

Seit 2016 ist Carsten Maschmeyer als Investor bei der VOX-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ im Einsatz. Neben ihm sind in dieser Staffel auch die ‘Alt-Löwen’ Judith Williams (47), Ralf Dümmel (52), Dagmar Wöhrl (65) und Frank Thelen (43) wieder mit dabei. Ergänzt wird das Löwen-Rudel dieses Jahr durch Dr. Georg Kofler (62) und Nils Glagau (43). Die elf neuen Folgen zeigt VOX ab dem 03. September 2019 wieder immer dienstags um 20:15 Uhr. Wie gewohnt führt Moderator Amiaz Habtu (42) durch die Sendung.