Stars Die Pussycat Dolls kündigen ‚herzzerreißende‘ Änderungen an der PCD FOREVER Tour an

imberly Wyatt, Nicole Scherzinger and Ashley Robert visit SiriusXM Studios - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2026, 10:00 Uhr

Die Pussycat Dolls kündigen 'herzzerreißende' Änderungen an der PCD FOREVER Tour an.

Die Pussycat Dolls haben die „herzzerreißende Entscheidung“ getroffen, „bis auf einen Termin“ alle Daten ihrer Nordamerika-Tour aufgrund schwacher Ticketverkäufe abzusagen.

Die einst chartstürmende Girlgroup, zu der Nicole Scherzinger, Ashley Roberts und Kimberly Wyatt gehören, hat ihre Pläne für die PCD FOREVER Tour geändert, nachdem sie einen „ehrlichen Blick auf die Nordamerika-Tour“ geworfen hatte. In einer auf Instagram veröffentlichten Erklärung schrieben die Pussycat Dolls: „Wir möchten euch ein wichtiges Update mitteilen. Als wir die PCD FOREVER Tour angekündigt haben, wollten wir die Show zu Fans auf der ganzen Welt bringen. Nach einer ehrlichen Bewertung der Nordamerika-Tour haben wir die schwierige und herzzerreißende Entscheidung getroffen, alle bis auf einen Termin in Nordamerika abzusagen.“

Unterdessen haben die Pussycat Dolls keine Änderungen an ihren Europa-Terminen vorgenommen. Die Gruppe, eine der meistverkauften Girlbands aller Zeiten, bedankte sich außerdem bei ihren Fans für ihre „Liebe, Geduld und Unterstützung“. In der Erklärung heißt es weiter: „Unsere Termine im Vereinigten Königreich und in Europa finden wie geplant statt, und die Resonanz war unglaublich – mehrere Shows sind bereits ausverkauft.“ Die Band werde alles geben, um diese Show zu einer echten Feier der Musik und der Erinnerungen zu machen: für die Fans, die von Anfang an dabei waren, und für diejenigen, die die Pussycat Dolls jetzt neu entdecken. Es heißt weiter: „Wir arbeiten hart daran, die Art von Show zu kreieren, von der wir immer geträumt haben. Wir können es kaum erwarten, diese Reunion nach Europa zu bringen und diese Abende unvergesslich zu machen.“