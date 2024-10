Spielberg, Missy Elliott, Longoria... Die Stars des Weißen Hauses: Biden verleiht nationale Kunstmedaillen

Missy Elliott, Steven Spielberg und Eva Longoria werden im Weißen Haus geehrt. (mia/spot)

SpotOn News | 21.10.2024, 23:46 Uhr

Ein unvergesslicher Tag für Kunst und Kultur: Bei einer privaten Zeremonie im Weißen Haus erhalten prominente Künstler hochrangige Auszeichnungen. Darunter sind auch Missy Elliott, Steven Spielberg und Eva Longoria.

Große Ehre für einige Kunstschaffende: Am Montag, dem 21. Oktober, verleiht US-Präsident Joe Biden (81) in einer privaten Zeremonie im Weißen Haus die National Medals of Arts 2022 und 2023 sowie die National Humanities Medals.

Unter den Preisträgern und Preisträgerinnen sind auch die Regisseure Steven Spielberg (77), Spike Lee (67) und Ken Burns (71) sowie die Sängerinnen Missy Elliott (53) und Queen Latifah (54). Insgesamt werden 20 Künstler und Künstlerinnen für ihre Arbeit geehrt.

Über eine Kunstmedaille dürfen sich auch die Schauspielerinnen Idina Menzel (53) und Eva Longoria (49) freuen. Weitere Preisträger sind der Produzent Bruce Cohen (63) und die Musiker Leonardo "Flaco" Jimenez (85) und Herb Ohta. Auch der Fotograf Clyde Butcher (82) sowie die Medienkünstlerin Carrie Mae Weems (71) und der Maler Alex Katz (97) erhalten eine Kunstmedaille.

Medaillen für Geisteswissenschaften

Dazu kommen 19 Empfänger der National Humanities Medal, darunter der Drehbuchautor Aaron Sorkin (63). Mit den Medaillen für Geisteswissenschaften werden Personen oder Organisationen geehrt, "deren Arbeit das Verständnis der Nation für die menschliche Erfahrung vertieft, die Beschäftigung der Bürger mit Geschichte oder Literatur erweitert oder dazu beigetragen hat, den Zugang der Amerikaner zu kulturellen Ressourcen zu erhalten und zu erweitern." Diese Ehre wird dieses Jahr auch der Poetin Joy Harjo (73), dem Schauspieler LeVar Burton (67) und der Cartoonistin Roz Chast (69) zuteil.

Drei der Medaillen werden posthum verliehen: An die Sängerin Selena Quintanilla, die Künstlerin Ruth Asawa und den Koch und Autor Anthony Bourdain.