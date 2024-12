Nach 25 Jahren Die Toten Hosen: Kultalbum „Unsterblich“ ist zurück an der Chartspitze

Die Toten Hosen stehen einmal mehr an der Spitze der Album-Charts. (dr/spot)

SpotOn News | 13.12.2024, 17:46 Uhr

Eigentlich stand das Album "Unsterblich" von den Toten Hosen schon vor 25 Jahren an der Spitze der deutschen Album-Charts. Jetzt schafft die Jubiläumsedition diesen Sprung kurz vor Weihnachten ebenfalls.

Im Jahr 1999 erschien das Album "Unsterblich" der Düsseldorfer Punk-Ikonen Die Toten Hosen. Jetzt, also 25 Jahre später, stürmt es erneut an die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Die Musiker rund um Frontmann Campino (62) veröffentlichten vor Kurzem eine Jubiläumsedition ihres Werkes. Auf "Unsterblich" sind Klassiker wie "Schön sein", "Bayern" oder "Warum werde ich nicht satt?" enthalten. Bereits 2007 brachten Die Toten Hosen eine Neuauflage des Albums auf den Markt. Damals zum 25. Jubiläum der Band.

Auf dem zweiten Platz der Album-Charts findet sich in dieser Woche "From Zero" der Rockband Linkin Park wieder. "Farbenblind" von Sängerin Nina Chuba (26) schafft es aus dem Stand auf den dritten Rang. Die Top-Fünf werden komplettiert von Megastar Taylor Swift (35) und ihrem "The Tortured Poets Departement", das in der vergangenen Woche noch vom Spitzenplatz grüßte, und dem Weihnachtsalbum "Christmas" des kanadischen Schmusesängers Michael Bublé (49).

Weihnachten in den Single-Top-Fünf

In den Single-Charts gab es in dieser Woche so gut wie keine Veränderung in den Top-Five, wo sich ausschließlich Weihnachtslieder tummeln. Auf Platz eins kontrolliert dort weiterhin Mariah Carey (55) mit "All I Want For Christmas Is You" das Geschehen, auf Platz zwei rangiert der "Last Christmas"-Ohrwurm von Wham!. "Merry Christmas Everyone" von Shakin' Stevens (76) kommt erneut auf Platz drei, gefolgt von "Rockin' Around The Christmas Tree" von Brenda Lee (80). Neu auf der Fünf und damit einen Platz besser als letzte Woche: "Underneath The Tree" von Kelly Clarkson (42).