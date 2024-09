Stars Die Verräter: Zweite Staffel zieht große Stars an Land

Susan Sideropoulos - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2024, 08:00 Uhr

Die zweite Staffel der spannenden Reality-Show ‚Die Verräter – Vertraue Niemandem!‘ geht bald in eine neue Runde.

Das Format zieht TV-Zuschauer durch seine Mischung aus Strategie, Täuschung und sozialer Interaktion in den Bann. Mit einer prominenten Besetzung wird auch diese Staffel wieder für reichlich Drama und spannende Wendungen sorgen.

Unter den Teilnehmern der neuen Staffel sind viele bekannte Gesichter aus der deutschen TV-Landschaft vertreten. Dazu gehören der Modedesigner und ehemalige ‚Das Supertalent‘-Juror Bruce Darnell, die ehemalige ‚Let’s Dance‘-Tänzerin Oana Nechiti sowie Schauspielerin und Sängerin Susan Sideropoulos, die viele aus ihrer Zeit bei ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘ kennen und die bereits in der ersten Staffel von ‚Die Verräter‘ zu sehen war. Zudem wird die ehemalige ‚Germany’s Next Topmodel‘-Kandidatin Gerda Lewis, die bereits durch diverse Reality-Shows bekannt ist, mit von der Partie sein. Ebenfalls dabei sind auch ‚Bachelorette‘-Star Jessica Haller, Influencer Helge Mark, ‚GZSZ‘-Schauspieler Thomas Drechsel, ‚Berlin, Berlin‘-Darsteller Jan Sosniok und Bobfahrer Kevin Kuske, wie RTL jetzt bestätigte.

Diese prominente Gruppe wird sicherlich für aufregende Dynamiken und intensive Momente sorgen, während sie versuchen, in der Show voranzukommen. Das Konzept des Formats dreht sich um das Thema Vertrauen und Verrat. Die Teilnehmer werden in zwei Gruppen eingeteilt: die „Loyalen“ und die „Verräter“. Die Loyalen müssen herausfinden, wer die Verräter in ihrer Mitte sind, während die Verräter versuchen, unerkannt zu bleiben und die Gruppe nach und nach zu eliminieren. Das Ziel für die Loyalen ist es, alle Verräter zu entlarven, bevor es zu spät ist. Gelingt es den Loyalen, alle Verräter zu enttarnen, gewinnen sie das Preisgeld von 50.000 Euro. Wenn die Verräter jedoch unerkannt bleiben, gehört das Geld ihnen. ‚Die Verräter‘ läuft am dem 10. Oktober bei RTL, moderiert wird das Format von Sonja Zietlow.