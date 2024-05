Rock im Park, Lollapalooza und mehr Diese Allround-Festivals bietet der Sommer 2024

Festivalgänger können sich 2024 wieder auf zahlreiche große Events mit viel musikalischer Abwechslung freuen. (jom/spot)

SpotOn News | 27.05.2024, 19:01 Uhr

Wer gerne auf Festivals geht und sich nicht auf ein Genre festlegen will, kommt dieses Jahr wieder voll auf seine Kosten. Das sind die besten Allround-Festivals des Open-Air-Sommers 2024.

Wer gerne verschiedenste Musikgenres auf Festivals erleben will, für den sind die zahlreichen Allrounder genau das Richtige. Von Rock am Ring und Rock im Park über Hurricane und Southside bis hin zum Superbloom in München und dem Lollapalooza Berlin: Bei diesen Events ist auch 2024 wieder für jeden Geschmack etwas dabei.

Maifeld Derby: 31. Mai bis 2. Juni

Das Maifeld Derby hat auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Line-up zu bieten. Bei dem vergleichsweise kleinen Festival werden etwa 5.000 Fans in Mannheim erwartet. 2024 sind unter anderem diese Künstlerinnen und Künstler mit dabei:

Róisín Murphy, Slowdive, Edwin Rosen, Chalk, Lola Young, Roosevelt, Kiasmos, Orbit

Rock am Ring und Rock im Park: 7. bis 9. Juni

Anfang Juni findet eines der bekanntesten Doppelfestivals Deutschlands statt: Rock am Ring und Rock im Park ziehen jeweils rund 70.000 Fans an, die in die Eifel oder nach Nürnberg reisen. Zahlreiche Musikgrößen unterschiedlicher Genres geben sich auch dieses Jahr am Nürburgring beziehungsweise am Zeppelinfeld die Ehre. 2024 stehen unter anderem auf der Bühne:

Die Ärzte, Queens of the Stone Age, Green Day, Billy Talent, Kraftklub, Måneskin, Trettmann, Leoniden, Wanda

Hurricane und Southside Festival: 21. bis 23. Juni

Die Schwester-Festivals Hurricane und Southside bieten Künstlerinnen und Künstler für jeden Musikgeschmack: Ob Indie, Rock, Pop, Electronic oder Hip-Hop, hier kommt jeder auf seine Kosten. Etwa 60.000 Fans feiern jeweils in Scheeßel und Neuhausen ob Eck. Die beiden Festivals präsentieren in diesem Jahr wieder große Namen, unter anderem:

Ed Sheeran, The National, Ayliva, Kontra K, K.I.Z, Deichkind, Avril Lavigne, Sido, Giant Rooks

Melt Festival: 11. bis 13. Juli

Acts unterschiedlicher Genres werden auch in diesem Jahr beim Melt Festival wieder zu hören sein. Neben vielen Electronic-DJ-Sets kündigen die Veranstalter Künstlerinnen und Künstler "von Pop-Hybriden zu Techno, Indie zu R'n'B, Disco-House zu Neo-Soul" an. Jährlich bevölkern etwa 20.000 Fans Ferropolis, die "Stadt aus Eisen" in der Nähe von Dessau. Auf der Bühne stehen von 11. bis 13. Juli unter anderem:

James Blake, DJ Koze, Bonobo, Overmono, Skepta, Sugababes, Domiziana

Deichbrand Festival: 18. bis 21. Juli

An der Nordseeküste in der Nähe von Cuxhaven findet Ende Juli das Deichbrand Festival statt, das jedes Jahr etwa 55.000 Fans anzieht. Wer nicht nur in der Menge, sondern auch im Meer baden will, liegt hier goldrichtig. Diese Künstlerinnen und Künstler stehen unter anderem auf der Bühne:

Kings of Leon, The Prodigy, Peter Fox, Cro, Scooter, Nina Chuba, Provinz, Rin, Clueso, Bosse

Taubertal Festival: 8. bis 11. August

Beim Taubertal Festival mit über 40 Bands auf mehreren Bühnen nahe dem malerischen Städtchen Rothenburg ob der Tauber in der Nähe von Nürnberg gibt es nicht nur Musik auf die Ohren, sondern für gewöhnlich auch Lesungen und Yoga-Angebote. Diese Live-Acts treten unter anderem für die etwa 15.000 Fans auf:

Rise Against, Alligatoah, Deichkind, Beatsteaks, Bosse, Montreal, Kytes, Feine Sahne Fischfilet

Highfield Festival: 16. bis 18. August

In die Nähe von Leipzig kommen jedes Jahr rund 30.000 Fans zum Highfield. Das Festival hat 2024 wieder ein spannendes und abwechslungsreiches Line-up zu bieten. Als Acts bestätigt sind unter anderem:

Peter Fox, Provinz, Cro, Macklemore, Marsimoto, Mando Diao, The Kooks, Ski Aggu, Nico Santos, Trettmann

Superbloom: 7. und 8. September

Das Superbloom fand 2022 das erste Mal statt, 2023 ging es in eine zweite Runde und 2024 kehrt das Festival erneut zurück. Es steigt am 7. und 8. September 2024 auf dem Gelände des Münchner Olympiaparks sowie im Olympiastadion. Diese Acts bietet das vielfältige Line-up unter anderem:

Calvin Harris, Shirin David, Milky Chance, Loreen, Sam Smith, Louis Tomlinson, Niall Horan, Rin, Provinz, Tokio Hotel

Lollapalooza Berlin: 7. und 8. September

Auf dem Lollapalooza Berlin rocken am selben Wochenende ebenso zahlreiche und zum Teil dieselben Stars das Olympiastadion und den Olympiapark. Im Jahr 2015 bekam das gleichnamige US-Festival einen europäischen Ableger in Berlin. Neben den Festivalbühnen gibt es auch ein vielfältiges Programm in besonderen Erlebniswelten. Diese Acts sind unter anderem dabei:

OneRepublic, Sam Smith, Martin Garrix, Shirin David, Seventeen, Meduza, Niall Horan, Louis Tomlinson, Cro, Von Wegen Lisbeth