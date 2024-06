Doppelte Ochsenknecht-Dosis „Diese Ochsenknechts“ und „Unser Hof“: Termine für neue Staffeln fest

SpotOn News | 20.06.2024, 14:31 Uhr

Bei Familie Ochsenknecht ist immer was los - deswegen geht die hauseigene Realityshow "Diese Ochsenknechts" in Frühjahr 2025 in die vierte Runde. Auch das Spin-off "Unser Hof" wartet mit neuen Folgen auf.

Doppelte Freude für alle Fans der Ochsenknechts: Bald kann man die berühmte Familie wieder in ihrem Alltag verfolgen. Im Frühjahr 2025 startet die vierte Staffel der Reality-Dokumentation "Diese Ochsenknechts" bei Sky und Wow. Welche Familiendramen es dieses Mal zu bewältigen gibt, wird sich zeigen. Der Sender verspricht jedenfalls "reichlich neuen Gesprächsstoff", die Dreharbeiten haben bereits begonnen.

Auch "Unser Hof" kommt zurück

Um die Wartezeit bis nächstes Jahr zu überbrücken, liefern Sky und Wow davor weiteren Ochsenknecht-Nachschub. Die zweite Staffel des Spin-offs "Unser Hof", das Cheyenne Ochsenknecht (23) und ihren Mann Nino (29) beim Leben auf ihrem Bauernhof begleitet, kommt schon im Herbst dieses Jahres mit sechs Folgen zurück. "Cheyenne und Nino haben große Pläne für den Chianinahof, weshalb sie sich auf eine spannende Reise nach Japan begeben", heißt es in der Pressemitteilung.

Familie Ochsenknecht ist schon voller Vorfreude auf die neuen Folgen. "Die vierte Staffel wird wie immer noch krasser und ich freue mich extrem", erklärte Cheyenne auf ihrem Instagram-Account. Auch ihr Mann Nino habe "richtig Lust darauf, das wird noch mal ein ganz neues Level."

In "Diese Ochsenknechts" werden Uwe Ochsenknechts (68) Ex-Frau Natascha Ochsenknecht (59), die gemeinsamen Kinder Wilson Gonzalez (34) und Cheyenne sowie deren familiäres Umfeld bei den großen und kleinen Herausforderungen des Lebens begleitet. In den ersten beiden Staffeln war auch das dritte Geschwisterkind Jimi Blue (32) mit dabei – nach einem Familienstreit trat er jedoch aus der Serie aus.