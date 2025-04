Stars Natascha Ochsenknecht erlebt Erdbeben in Istanbul mit

Natascha Ochsenknecht - 27th Leipzig Opera Ball 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2025, 14:00 Uhr

Die 'My Style Rocks'-Jurorin zeigt sich geschockt von den Beben in der türkischen Metropole.

Natascha Ochsenknecht berichtet vor Ort über das Erdbeben in Istanbul.

Die Reality-TV-Darstellerin befindet sich derzeit für die Dreharbeiten zur Show ‚My Style Rocks‘ in der türkischen Metropole. Am Mittwoch (23. April) wurde die Stadt von einem Erdbeben der Stärke 6,2 erschüttert. Seitdem kommt es zu weiteren Nachbeben.

In ihrer Instagram-Story meldete sich Natascha Ochsenknecht bei den Fans und erzählte: „Die ersten Nachrichten kommen schon rein, ihr habt es vielleicht mitbekommen, Erdbeben in der Türkei. Normalerweise würde ich das jetzt nicht posten, aber mir geht’s gut, uns geht es gut, hier sind alle draußen.“

Die 60-Jährige fügte hinzu: „Wir haben das hier komplett mitbekommen, sind aus der Halle herausgelaufen wie verrückt. Wir hatten wohl eine Stärke von 6,2.“ Später gab die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht ihren Followern ein weiteres Update. „Wir hatten jetzt das vierte Nachbeben. Anscheinend ist das Hotel sicher, aber ich wohne im 34. Stock“, berichtete sie. „Das ist nicht wirklich witzig, ich weiß auch nicht, ob ich da schlafe. Wir sitzen jetzt hier und warten mal ab.“

In einer weiteren Story meldete sich die ‚Diese Ochsenknechts‘-Darstellerin aus der Hotel-Lobby. Wahrscheinlich werde sie dort oder in einem Konferenzsaal übernachten, so Natascha Ochsenknecht. „Auf jeden Fall schlafe ich nicht im 34. Stock. Es ist besser, schneller draußen zu sein“, betonte sie. Eine derart extreme Situation habe sie noch nicht erlebt. „Das ist schon nicht ohne“, gestand die Ex-Dschungelcamperin. „Wir hatten jetzt das fünfte, sechste Beben.“