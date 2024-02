Nicolas Puschmann ist Chef-Juror Diese prominente Jury entscheidet über die neue Miss Germany

SpotOn News | 23.02.2024, 15:53 Uhr

Auch in diesem Jahr entscheidet wieder eine prominente Jury über die neue Miss Germany. Neben Chef-Juror Nicolas Puschmann nehmen auch Influencer und Dschungelcamp-Star twenty4tim sowie Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste Platz.

Wer wird die neue Miss Germany? Am Samstag (24. Februar) steigt zum 22. Mal das Finale der Miss Germany Awards. Durch den Abend in der Europa-Park Arena in Rust führt Moderatorin Lola Weippert (27). "Ich bin in Stuttgart geboren und quasi mit dem Europa-Park aufgewachsen, deswegen freue ich mich sehr, dort auf der Bühne stehen zu dürfen", so die Moderatorin.

Von "Prince Charming" zum Chef-Juror

Die Jury ist auch in diesem Jahr prominent besetzt. Chef-Juror ist Nicolas Puschmann (32). Er war 2019 der erste "Prince Charming", der im TV seinen Traummann suchte. Der 32-Jährige ist kein unbekanntes Gesicht bei Miss Germany. Er moderierte 2022 das Finale. Im Jahr darauf stand er als Mentor den Kandidatinnen zur Seite und saß in der Jury. Auch der erfolgreiche Influencer twenty4tim (23) ist Teil der Jury. Der 23-Jährige sorgte zuletzt im Dschungelcamp für Schlagzeilen. Er belegte hinter Dschungelkönigin Lucy Diakovska (47) und Leyla Lahouar (27) Platz drei.

Vier Frauen komplettieren die Jury. Die ehemalige "Bachelorette" und "Let's Dance"-Kandidatin Sharon Battiste (32), ProSieben-Moderatorin Neda Peemüller (30), die Schauspielerin und Autorin Vivien Wulf (30) sowie die Miss-Germany-Unternehmenssprecherin Jil Andert.

Frauenpower in der Jury

Battiste suchte im Juni 2022 im TV ihren Traummann und wurde mit Gewinner Jan Hoffmann fündig. Die beiden sind bis heute ein Paar. Die gebürtige Hamburgerin mit iranischen Wurzeln Neda Peemüller steht seit März 2022 für "taff weekend" vor der Kamera. Die Schauspielerin und Autorin Vivien Wulf kennen Zuschauer unter anderem aus den TV-Reihen "Traumschiff", "Rosamunde Pilcher", "Der Alte" oder "Alarm für Cobra 11". Jil Andert unterstützte auch schon im vergangenen Jahr die Jury.

Für musikalische Unterhaltung sorgt der deutsche Singer- und Songwriter Kamrad. Mit dem Song "I Believe" gelang ihm 2022 der Durchbruch.

Zehn Frauen kämpfen um den Titel

Insgesamt zehn Kandidatinnen haben es in das Finale 2024 geschafft. Darunter auch die 27-jährige Christina Modrzejewsk. Sie will die erste Miss Germany im Rollstuhl werden. Die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin erkrankte im Jahr 2021 plötzlich am Guillain-Barré-Syndrom. "Ich musste zwangsläufig die Rolle von der Schwester zur Patientin wechseln", erklärt sie auf der Miss-Germany-Homepage. "Mit meiner Mission möchte ich mich dafür einsetzen, Barrieren auf jeglicher Ebene abzubauen, die Integrität von Menschen mit Handicaps zu fördern und das Thema Inklusion gesellschaftlich in den Vordergrund zu stellen."

Auch Larissa Neumann kämpft um den begehrten Titel. Sie nahm 2020 bei "Germany's next Topmodel" teil. Sie arbeitet als Model und Influencerin und war auch als Kandidatin bei der RTLzwei-Sendung "Kampf der Realitystars" am Start. Einen Überblick über die weiteren Kandidatinnen bietet die Miss-Germany-Homepage.

Die Pre-Show läuft ab 18:30 Uhr mit exklusiven Einblicken auf Twitch. Ab 20:45 Uhr startet die Awardshow.