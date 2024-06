"Ich habe meine Lektion gelernt" Diese schweren Verletzungen holte sich Nina Dobrev bei ihrem Unfall

Nina Dobrev bei einem Auftritt in Los Angeles. (hub/spot)

SpotOn News | 13.06.2024, 09:02 Uhr

"Ich habe meine Lektion gelernt": Schauspielerin Nina Dobrev hat nach ihrem Dirtbike-Unfall ein TV-Interview gegeben und verraten, wie schwer ihre Verletzungen sind.

Nina Dobrev (35) hat bei einem ersten Fernsehauftritt nach ihrem schweren Unfall im Mai Details über ihre Verletzungen preisgegeben. "Ich bin zum ersten Mal Dirtbike gefahren und es ist nicht gut gelaufen. Ich empfehle es nicht, Leute", sagte der "Vampire Diaries"-Star in der Show "The Talk". "Es ist okay, ich habe meine Lektion gelernt: Steige niemals auf ein Dirtbike."

Dobrev sagte, sie habe die Kontrolle verloren, als sie versuchte, mit vom Boden abgehobenen Vorderrad zu fahren. In Panik habe sie zu viel Gas gegeben und das Rad sei ihr entglitten. "Zum Glück ist es nicht auf mich gefallen, was laut dem Arzt viel schlimmer gewesen wäre. Aber als ich gelandet bin, bin ich auf einem Bein gelandet, gerade, und mein Knie ist einfach umgeknickt."

Sie benötigte eine Knie-Operation. "Ich habe eine riesige Schiene bekommen, ich kann noch nicht wirklich alleine laufen." Die Schauspielerin erklärte, sie habe bei dem Unfall eine Kniefraktur erlitten und auch das vordere Kreuzband und der Meniskus seien verletzt worden. Der Besuch der TV-Show sei das erste Mal seit Wochen, dass sie ihr Haus verlassen habe, so Dobrev.

Nina Dobrev ist süchtig nach "Fargo"

Ihr Leben drehe sich im Moment nur um ihre Hunde, Filme schauen, Physiotherapie, Essen, Schlafen und die Toilette aufsuchen. Ihre neueste Sucht sei die Serie "Fargo", verriet Dobrev zudem. "Ich rief meine Agenten an, ich liebe es, ich bin so besessen von der Serie, dass ich sagte, ihr müsst mich in diese Serie bringen", erzählte sie. Ihre Agenten hätten sie aber darauf hingewiesen, dass sie für eine "Fargo"-Rolle zu spät dran sei.

Erstmals über ihren schweren E-Bike-Unfall gesprochen hatte Nina Dobrev in einem Instagram-Post am 20. Mai. Der Beitrag zeigte ein Foto der 35-Jährigen neben einem Fahrrad und ein weiteres, auf dem sie in einem Krankenhausbett liegt. Sie betitelte den Beitrag mit "wie es anfing und wie es jetzt läuft". Dirtbikes haben breite Reifen und werden ausschließlich als Sportgeräte eingesetzt, meist für Sprünge mit dem Fahrrad.