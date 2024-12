Nach ihrem gemeinsamen Dreh für den Kinofilm "Nur noch ein einziges Mal" reichte Blake Lively gegen ihren Co-Star Justin Baldoni Klage ein. Unterstützung bekommt sie dabei von zahlreichen Kollegen aus der Unterhaltungsbranche.

Am 20. Dezember war bekannt geworden, dass Blake Lively (37) gerichtlich gegen ihren ehemaligen Co-Star Justin Baldoni (40) vorgeht. Beide standen für das romantische Filmdrama "Nur noch ein einziges Mal" (engl. Originaltitel "It Ends with Us", 2024) vor der Kamera. Nun beschuldigt Lively ihren Kollegen, dessen Produktionsfirma Wayfarer Studios und andere an den Dreharbeiten Beteiligte der sexuellen Belästigung. Auf Social Media machten nun einige Promis deutlich, dass sie hinter der Schauspielerin stehen. "Ich glaube Blake", betonte etwa die Komikerin Amy Schumer (43) in einer Story auf ihrem Instagram-Account.

Auch der Regisseur Paul Feig (62), der mit Lively für die Filme "Nur ein kleiner Gefallen" (2018) und "Ein einfacher Gefallen 2" (2025) zusammengearbeitet hatte, äußerte sich zu den aktuellen Geschehnissen. "Ich habe jetzt zwei Filme mit Blake gedreht und ich kann nur sagen, dass sie eine der professionellsten, kreativsten, kooperativsten, talentiertesten und nettesten Menschen ist, mit denen ich je gearbeitet habe", schrieb Feig auf X. Lively habe "diese Verleumdungskampagne gegen sie wirklich nicht verdient". Der Drehbuchautor "finde es furchtbar, dass sie das durchmachen musste".

I’ve now made two movies with Blake and all I can say is she’s one of the most professional, creative, collaborative, talented and kind people I’ve ever worked with. She truly did not deserve any of this smear campaign against her. I think it’s awful she was put through this. https://t.co/K3vcWN3VfN

— Paul Feig (@paulfeig) December 23, 2024