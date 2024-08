Fallschirmsprung mit Daniel Craig Dieser Bond-Film inspirierte den legendären Olympia-Stunt der Queen

Die britische Königin Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren am 8. September 2022 gestorben. (smi/spot)

SpotOn News | 19.08.2024, 09:52 Uhr

Bei der Eröffnungsfeier zu den Olympischen Spielen 2012 in London zeigte die Queen viel Humor und Selbstironie. Sie trat in einem Clip neben Bond-Darsteller Daniel Craig auf - samt angeblichem Fallschirmsprung. Ein neues Buch verrät nun neue Details zu dem Auftritt der verstorbenen Königin.

Zwei Jahre nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022) verrät ein neues Buch viele Anekdoten aus dem Leben der britischen Königin. "A Voyage Around the Queen" von Craig Brown erscheint am 1. Oktober 2024. Die britische "Daily Mail" hat bereits jetzt erste Ausschnitte veröffentlicht. Darunter finden sich auch neue Details zum legendären Auftritt der Queen bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2012 in London. In einem für die Zeremonie produzierten Clip verblüffte die britische Monarchin an der Seite von Daniel Craig (56) alias James Bond. An der Seite von 007 sprang die Queen sogar mit einem Fallschirm aus einem Hubschrauber. Wenn auch nur ein Double von ihr.

Unter dieser Bedingung sagte Queen Elizabeth II. zu

Regisseur Danny Boyle (67) sprach laut dem Buch vor dem Dreh im Buckingham-Palast vor. Der Filmemacher ("Trainspotting", "Slumdog Millionär") inszenierte die Eröffnungsfeier und den Queen-Clip. Boyle und sein Team trafen sich mit Angela Kelly, der Hofschneiderin der Queen. Sie wollten klären, welches Outfit das Stuntdouble der Königin tragen soll.

Angela Kelly fragte daraufhin ihre Chefin, ob sie höchstpersönlich an Bord sei. Die Queen sagte sofort zu, aber nur unter einer Bedingung. Sie wollte in dem Film "Good Evening, Mr. Bond" sagen. So kam es dann auch. In dem Clip trägt sie schließlich ein Outfit in Rosa.

Dieser Bond-Film stand für Olympia-Stunt Pate

Craig Browns Buch verrät auch, welcher Bond-Film für den Helikopter-Stunt der Queen Pate stand. Es war demnach kein Werk mit Daniel Craig, sondern mit Roger Moore (1927-2017). Die Anfangsszene von "Der Spion, der mich liebte" aus dem Jahr 1977 lieferte die Inspiration. Roger Moores 007 schanzt darin mit Skiern über eine Klippe und öffnet einen Fallschirm in den Farben des Union Jack. Auch die Rettungsschirme der Queen und Bond in dem Olympia-Video sind an die Flagge des Vereinigten Königreichs angelehnt.

Der Clip mit Daniel Craig blieb übrigens nicht der einzige filmische Auftritt der Queen mit einer britischen Ikone. Bei der Feier zu ihrem 70. Thronjubiläum im Jahr 2022 ist sie an der Seite von Paddington Bär zu sehen. Mit der Kinderbuchfigur spricht sie in einem Video über die gemeinsame Vorliebe für Marmeladen-Sandwiches.