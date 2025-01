Beim Krankenhausbesuch Dieses besondere Outfit wählte Prinzessin Kate für ihren Solo-Auftritt

Elegant von Kopf bis Fuß: Im Royal Marsden Hospital war Prinzessin Kate am Dienstag der Hingucker. (ae/spot)

SpotOn News | 15.01.2025, 10:13 Uhr

Ein karierter Wollmantel und darunter ein rotes Ensemble aus Rollpulli und langem Rock: Als Prinzessin Kate das Krankenhaus, in dem sie wegen ihrer Krebserkrankung behandelt wurde, besuchte, glänzte sie einmal mehr in einem schicken Outfit. Dies war allerdings keineswegs neu.

Prinzessin Kate (43) hat am Dienstag, 14. Januar, das Royal Marsden Hospital in London besucht – das Krankenhaus, in dem sie selbst behandelt worden war. Ein emotionaler Termin also für die Frau von Thronfolger Prinz William (42), was sich auch in ihrem Outfit widerspiegelte.

Sie setzt auf vertraute Kleidungsstücke und die Farbe Rot

Kate, die sich sonst bevorzugt in blauen Farbtönen zeigt, griff zu einem eleganten roten Ensemble. Damit brachte sie nicht nur einen Farbklecks in das triste Januarwetter und die Klinikräume. Sie wollte damit sicher auch wichtige Signale senden: Rot steht für das Leben, Energie, Kraft und natürlich auch Liebe. Wie "Daily Mail" berichtete, wählte sie für ihren ersten Solo-Auftritt seit Langem einen burgunderfarbenen Rollkragenpullover für 770 Pfund (rund 910 Euro) von Gabriela Hearst und einen 595 Pfund (705 Euro) teuren "Plait"-Rock von Edeline Lee. Beide Stücke trug sie bereits zuvor bei Auftritten.

Auch den karierten Wollmantel "Lahloo Anyway" von Blaze Milano (979 Pfund) hatte man schon an ihr gesehen. Sie trug ihn erst im September, als sie einen Sonntagsgottesdienst in der Nähe von Balmoral besuchte. Vielleicht wollte Kate bei diesem wichtigen und emotionalen Termin extra Kleidung tragen, die ihr vertraut ist.

Die dreifache Mutter, die im März 2024 ihre Krebserkrankung bekannt gegeben hatte und im September das Ende ihre Chemotherapie verkünden konnte, vollendete ihren eleganten Look mit burgunderfarbenen Stilettos und einer farblich passenden kleinen Lederhandtasche. Ihre kastanienbraunen Haare trug sie offen in lockeren Wellen.

Kate übernimmt Schirmherrschaft

Die mitfühlende Mutter dreier Kinder traf sich mit Patienten, um ihre Unterstützung zu zeigen, und dankte dem Personal persönlich für seine "außergewöhnliche Fürsorge, Unterstützung und sein Mitgefühl" im vergangenen Jahr. Der Kensington-Palast gab auch bekannt, dass die Prinzessin neben ihrem Ehemann die königliche Schirmherrin des Royal Marsden Hospital wird.