Dieter Bohlen: Ist ER seine Geheimwaffe für kommende Projekte?

Dieter Bohlen

22.04.2021 16:23 Uhr

In der DSDS-Jury überzeugte Dieter Bohlen und Pietro Lombardi die Fans als echtes Dreamteam. Nun heizt Dieter die Spekulationen ordentlich an: Steht etwa ein neues gemeinsames Projekt in den Startlöchern?

Die Gerüchteküche rund um Dieter Bohlen (67) brodelt! Nach seinem überraschenden DSDS–Aus warten die Fans gespannt auf neue Projekte des Poptitans. Der kündigte bereits an, Großes zu planen. In den vergangenen Wochen machte er allerdings eher mit Werbung in den Sozialen Netzwerken auf sich aufmerksam und lässt seine Follower im Dunkeln tappen. Bis jetzt! Denn sein letzter Instagram-Post sorgt für jede Menge Spekulationen. Demnach wäre es nämlich durchaus denkbar, dass Dieter sich für kommende Projekte einen alten Weggefährten ins Boot holt.

Machen Pietro Lombardi und Dieter Bohlen gemeinsame Sache?

Dabei handelt es sich um niemand geringeren als Sänger Pietro Lombardi! Der 28-Jährige strahlt an der Seite von Dieter Bohlen in die Kamera und verkündet glücklich: „Einmal Team, immer Team!“ Klingt ganz so, als ob die beiden auch in Zukunft gemeinsame Sache machen würden. Pietro und Dieter lernen sich 2011, in der achten DSDS-Staffel kennen. Pietro gewinnt die Show und sitzt 2019 und 2020 selbst in der Jury. Direkt neben Dieter versteht sich. Wie nah sich die beiden stehen, macht das gemeinsame Instagram-Video deutlich. Denn der Poptitan betitelt dieses mit „Der beste Freund zu Besuch!“ Durchaus denkbar also, dass Pietro und Dieter an einem gemeinsamen Projekt arbeiten.

Die Fans wollen Dieter Bohlen und Pietro Lombardi als Team

Die Fans und Follower sind sofort Feuer und Flamme und spekulieren in der Kommentarspalte, was das Zeug hält. Dabei wird deutlich: Die Mehrheit wünscht sich Dieter Bohlen und Pietro Lombardi als Team! Ein User schreibt: „Ihr beiden seid ein schönes Dreamteam. Macht doch nochmal was zusammen.“ Ein anderer heizt die Gerüchteküche konkreter an und kommentiert: „Sieht vielleicht nach gemeinsamer Arbeit aus?“

Bekommen Dieter Bohlen und Pietro Lombardi ihre eigene Show?

Bereits in der Vergangenheit hat Pietro Lombardi auf Instagram verkündet, dass er sich eine erneute Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen sehr gut vorstellen kann. Vielleicht eine eigene gemeinsame Gesangsshow? Schließlich sind die beiden auf diesem Gebiet die absoluten Experten. Zwar planen die großen TV-Sender aktuell kein Format mit dem Poptitan, wie Watson wissen will, aber wer weiß: Was nicht ist, kann ja noch werden!

Dieter Bohlen: Karriere abseits des Fernsehens?

Immerhin stehen die Chancen gut, dass Dieter Bohlen und Pietro Lombardi auch abseits des TV-Geschäfts gemeinsame Sache machen. Poptitan Dieter hat schließlich schon diverse Songs für den Sänger produziert. Durchaus möglich also, dass die beiden die Zusammenarbeit an einem Album planen. Es bleibt jedenfalls spannend, mit was uns Dieter und Pietro in Zukunft wohl überraschen werden. (AB)