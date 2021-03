Dieter Bohlen: Seine 20 besten Sprüche bei DSDS

14.03.2021 13:00 Uhr

RTL gab kürzlich bekannt, dass Dieter Bohlen DSDS nach der 18. Staffel der Castingshow als Juror verlassen wird. Für viele Fans unvorstellbar, denn der Poptitan und sein loses Mundwerk waren das Markenzeichen der Sendung. Wir haben seine 20 legendärsten Sprüche gesammelt!

Besonders die Castings sind für viele Anhänger der Show ein Highlight und da dürfen die Kommentare des 67-Jährigen natürlich nicht fehlen, denn diese haben mittlerweile Kult-Status erreicht. Dieter Bohlen ohne seine lustigen Sprüche wäre wie ein Toilettengang ohne Klopapier: einfach kacke. Deshalb gibt es hier ein Best-of seiner ikonischen Sprüche aus fast zwei Jahrzehnten „Deutschland sucht den Superstar“.

Dieters DSDS-Streichelzoo

„Es klingt so, als hätte man irgendwo bei euch in der Familie einen Seehund eingekreuzt.“

„Jeder Specht im Wald hat mehr Taktgefühl als du.“

„Du piepst rum wie ein schwangerer Wellensittich“

„Wenn im Schweinestall die Sau rumgrunzt, findet der Eber das ja auch geil, aber ICH deshalb noch lange nicht.“

„Du klingst, wie wenn ein Schaf an den Elektrozaun pinkelt.“

Dieters Lieblings-Metapher: Der Griff ins Klo

„Weißt du, was Durchfall ist? So ähnlich war dein Auftritt: es war zwar flüssig aber am Ende bleibt es trotzdem Scheiße.“

„Das ist Darmverschluss – und das ist scheiße.“

„Ich bin ja die Klobürste von DSDS – an mir bleibt immer die Scheiße hängen.“

„Wenn das Wetter so wäre wie deine Stimme, würde es Scheiße regnen!“

„Das klingt, als wenn sie dir den Arsch zugenäht haben und die Scheiße oben raus kommt“

Chefkoch Dieter Bohlen

„Die Stimme, die du hast, reicht vielleicht zum Eier-Abschrecken“

„Das wird nie was. Diese Tanzerei war ein nettes Dessert, hat mir gut geschmeckt. Der Gesang war wie so eine Fischvergiftung.“

„Also wenn Du bei mir im Keller singen würdest, würden die Kartoffeln freiwillig geschält nach oben kommen.“

„Wir suchen hier nach Pralinen und dann stehen da immer irgendwelche Lutscher!“

„Ich hab vorher Schnitzel mit Gurkensalat gegessen und der Gurkensalat war musikalischer als du.“

Sprüche fürs Poesiealbum

„Du hast schwach angefangen und stark nachgelassen.“

„Ja, dein Talent hat geglänzt. Leider durch Abwesenheit.“

„Du bist ein Mensch wie Gott ihn geschaffen und McDonalds ihn geformt hat.“

„Da ist die Frage: Wo hört der Gesang auf und wo fängt die Straftat an?“

„Das war nicht Halleluja, das war Hallelunein“

Bohlens Sprüche in Ehren

Die Fans können sich jedoch noch auf eine letzte Runde Sprüche mit Dieter Bohlen bei DSDS freuen. Bis zum Finale am 03. April kann der Poptitan noch eine ganze Batterie an Fäkalhumor, hinkenden Fies-Vergleichen oder anderem Vokabular unter der Gürtellinie vom Stapel lassen – und seine legendären Seitenhiebe der vergangenen Staffeln werden so schnell auch nicht in Vergessenheit geraten.