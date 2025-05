Stars Dieter Bohlen: So reagiert er auf das ‚Supertalent‘-Aus

Dieter Bohlen - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2025, 14:00 Uhr

Der Poptitan spricht über das vorläufige Ende der langjährigen Talentshow.

Dieter Bohlen hat sich zum Aus für ‚Das Supertalent‘ geäußert.

Der Poptitan saß bereits ab der ersten Staffel in der Jury der RTL-Talentshow. Nur Staffel 15 verpasste er 2021. Nun machte der Kölner Privatsender eine überraschende Ankündigung: Die Sendung wird vorerst abgesetzt.

Gegenüber dem Medienmagazin ‚DWDL‘ erklärte Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL Deutschland: „‚Das Supertalent‘ leidet darunter, dass man kurze Auftritte spektakulärer Talente aus aller Welt jederzeit überall auf TikTok und YouTube abrufen kann. Und zugegebenermaßen ist es uns nicht gelungen, darauf eine zukunftsfähige Antwort zu finden.“ Die Quoten hätten für sich gesprochen.

Was hält Jury-Chef Dieter Bohlen von dieser Hiobsbotschaft? „Es ist, wie Inga Leschek gesagt hat, eine Pause, und das ist vernünftig. Die Produzenten sollen sich jetzt hinsetzen und neue Vorschläge erarbeiten“, zeigte er sich im ‚Bild‘-Interview gelassen. Der 71-Jährige habe vorab von der Entscheidung gewusst und sei deswegen „nicht enttäuscht“.

Eine mögliche Rückkehr des Formats ist nicht ausgeschlossen. Laut Bohlen müssten sich in diesem Fall aber „viele Dinge ändern“. Der ehemalige Modern Talking-Sänger erläuterte: „Die Zuschauer mochten vieles nicht, zum Beispiel, dass es nicht live war. Da muss sich der Sender nun überlegen, wie es jetzt weitergeht.“

In seiner Instagram-Story äußerte sich Bohlen noch deutlicher zu dem Show-Aus. „Die Quote war echt k***e, aber uns haben viele Leute geschaut. Im Schnitt, 1,6 Millionen. Mehr als Heidi, Joko und Klaas, Stefan Raab etc. Aber die Quoten werden eben in bestimmten Altersklassen gemessen. So ein Schmarrn“, zeigte sich die DSDS-Ikone verärgert.