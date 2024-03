Erscheint am 11. April Dieter Bohlen und Twenty4Tim kündigen gemeinsamen Song an

Dieter Bohlen (li.) könnte die Gesangskarriere von Twenty4Tim ins Rollen bringen. (eee/spot)

SpotOn News | 17.03.2024, 14:45 Uhr

Ein neues Duo im Musikgeschäft: Twenty4Tim und Dieter Bohlen haben einen gemeinsamen Song angekündigt. Dieser soll schon im April erscheinen.

Neuigkeiten aus der deutschen Musik-Welt: Influencer, Sänger und Dschungelcamp-Star Twenty4Tim (23) bringt einen Song mit Pop-Titan Dieter Bohlen (70) heraus. Das haben die beiden mit einem gemeinsamen Post auf Instagram bekannt gegeben.

Der Song erscheint schon im April

Demnach erscheint das Lied, dessen Titel noch unbekannt ist, bereits im kommenden Monat. "Ja, es ist offiziell. Wir beiden werden am 11.04.24 um 23:59 Uhr einen gemeinsamen Song veröffentlichen", schreiben Bohlen und Twenty4Tim.

Dazu teilten sie ein Foto, auf dem der Influencer und TikTok-Star auf drei braunen Reisekoffern sitzt und selbstbewusst in die Kamera blickt, der Pop-Titan steht hinter ihm und legt die Hände auf seine Schultern. Twenty4Tim trägt ein helles Ton-in-Ton-Outfit in Beige, bestehend aus Stoffhose, Tanktop, Hemd und Sneakern. Dazu wählt er braune Baskenmütze und eine goldene Kette. Bohlen zeigt sich im schicken, schwarzen Anzug, unter dem er ein weißes Hemd anhat.

Musikprojekt vorab auf TikTok angekündigt

Weitere Details über das Musikprojekt sind bislang nicht bekannt. Auf TikTok kündigte Twenty4Tim bereits vor wenigen Tagen an, dass er die "bekannteste Person in Deutschland" angerufen habe, um sie zu fragen, ob sie einen Song mit ihm mache. In dem Video erklärte er, er habe das Smartphone seines Managers geklaut und rufe besagte Person an. "Ja, dann lass das machen", so die Antwort der Person, die offenbar Dieter Bohlen war. Anschließend versorgte er seine Anhänger tagelang mit möglichen Hinweisen. Einige wollen angeblich Bohlens Haus in einem der Clips erkannt haben.

Twenty4Tim ist vor allem über seine Social-Media-Kanäle bekannt geworden. Auf Instagram folgen ihm 2,7 Millionen Menschen, fast 5 Millionen sind es auf TikTok. Im Januar nahm er bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bei RTL teil und erreichte den dritten Platz.