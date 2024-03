Sein drittes Kind ist da DJ-Kollegen gratulieren dem frisch gebackenen Papa David Guetta

David Guetta und seine Partnerin Jessica Ledon sind Eltern geworden. (the/spot)

SpotOn News | 18.03.2024, 08:39 Uhr

Der Familiennachwuchs im Hause David Guetta lässt die internationale DJ-Szene jubeln: Zahlreiche Kollegen gratulieren dem französischen DJ und seiner Freundin Jessica Ledon zur Geburt ihres gemeinsamen Kindes.

Baby-News bei David Guetta (56) und seiner Partnerin Jessica Ledon (32): Wie der DJ und seine Freundin mit einem gemeinsamen Post bei Instagram verkündet haben, sind sie Eltern eines Sohnes geworden. Zu einem gemeinsamen Selfie, auf dem David Guetta in die Kamera blickt, während er sich an die frisch gebackene Mama und ihr Baby schmiegt, schrieb der Musiker: "Liebe liegt in der Luft. Willkommen, Cyan!"

Unter dem Post finden sich zahlreiche Glückwünsche an die Eltern – allen voran freuen sich Guettas berühmte DJ-Kollegen unter dem Post für den 56-Jährigen: "Glückwunsch, Kumpel", schreibt zum Beispiel der norwegische DJ und Musikproduzent Kygo (32), während der niederländische DJ und Grammy-Preisträger Tiësto (55) ebenfalls ganz aus dem Häuschen ist: "Ich freue mich so für euch!! Glückwunsch, Bruder!" Weitere Glückwünsche sind von Don Diablo (44) oder Steve Aoki (46).

David Guettas Sohn freut sich über kleinen Bruder

Doch nicht nur die erfolgreichen DJs freuen sich mit ihren Kollegen, auch aus David Guettas Familie finden sich Kommentare unter dem Post. Allen voran sein ältester Sohn Tim Elvis Guetta (19): "Der kleine Bruder wird stark sein!", heißt es von ihm zusammen mit einem roten Herz-Emoji. Aus seiner Ehe mit Ex-Frau Cathy Guetta (56) hat der französische DJ zudem Tochter Angie Guetta (16). Das Ehepaar war von 1992 bis 2014 verheiratet.

Dass er und seine neue Partnerin Jessica Ledon Familienzuwachs erwarten, hatte das Paar im November auf dem roten Teppich der Latin Grammys enthüllt. Auf Instagram postete Guetta damals ein Foto von diesem Red-Carpet-Auftritt und kommentierte es mit den Worten: "Wir haben große Neuigkeiten für euch!!! Die wichtigste Veröffentlichung des Jahres." Die beiden sind seit 2016 ein zusammen.