Doja Cat: Keine Hochzeit geplant!

Doja Cat - iHeart Radio Music Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2024, 12:38 Uhr

Doja Cat dementiert, dass sie sich mit ‚Stranger Things‘-Star Joseph Quinn verlobt hat.

Die ‚Paint The Town Red‘-Interpretin und der Schauspieler sollen seit längerer Zeit ein Paar sein. Als die 28-Jährige jetzt beim ‚iHeartRadio Music Festival‘ in Las Vegas mit einem riesigen Ring am Finger auftrat, gingen Fans sofort davon aus, dass demnächst eine Hochzeit der beiden Stars ansteht. Doja Cat selbst schien die Gerüchte zu befeuern, als sie das Schmuckstück während der Performance ihres Songs ‚Agora Hills‘ auffällig in Richtung Publikum hielt. Später erklärte sie jedoch in einem nunmehr gelöschten Post, dass sie und Quinn nicht verlobt seien. Sie schrieb: „Nein, ich bin nicht verlobt, das ist ein David-Yurman-Ring ohne Edelsteine.“

Obwohl die Sängerin und der Seriendarsteller ihre Beziehung bisher noch nicht offiziell bestätigten, ließ ein gemeinsamer Auftritt in London vor kurzem keinen Zweifel mehr an ihrer Romanze. Ein Augenzeuge, der das Paar in einem Pub im Stadtteil Soho gesehen hatte, berichtete im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sun‘: „Es sah auf jeden Fall so aus, als wären sie zusammen. Sie benahmen sich wie ein Liebespaar. Er legte seinen Arm um sie, dann legte sie ihren Arm um ihn. Irgendwann küsste er sie auf den Kopf.“