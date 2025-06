Stars Joe Keery fühlt sich mit ‚Stranger Things‘-Co-Stars lebenslang verbunden

Joe Keery und seine Co-Stars aus ‚Stranger Things‘ sind „auf Lebenszeit verbunden“.

Der 33-jährige Schauspieler und Musiker – bekannt als Steve Harrington in der Netflix-Serie – ist dankbar, dass die junge Besetzung sich gegenseitig unterstützen konnte, als sie durch den weltweiten Erfolg des Retro-Science-Fiction-Dramas berühmt wurden.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Guardian‘ über seinen Song ‚Charlie’s Garden‘, der von den Co-Stars Charlie Heaton und Natalia Dyer inspiriert ist, sagte er: „Das ist eine kleine Verbeugung vor allen in Atlanta, die mich so stark geprägt haben. Meine Community dort wurde mir viel wichtiger als ich jemals gedacht hätte. Wir sind alle auf Lebenszeit verbunden.“ Die Schauspieler haben schon in jungen Jahren davon profitiert, dass sie einander hatten und sich auf die Kollegen stützen konnten. Kein Kinderstar wurde allein gelassen, was Keery sehr zu schätzen weiß: „Wir hatten immer einander. Es war nicht wie bei Macaulay Culkin oder so, wo man der eine Junge in dem einen Film ist. Ich hatte Glück, dass ich nur ein Achtel dieses Drucks hatte.“

Joe, der unter dem Künstlernamen Djo auch Musik veröffentlicht, musste zuvor seine Band ‚Post Animal‘ verlassen, um sich voll auf ‚Stranger Things‘ zu konzentrieren. Er gab zu, dass er anfangs unter „massivem FOMO“ litt und seine alte Heimat in Chicago vermisste. Er sagte: „Was für eine Chance… Ich wurde aus der Bedeutungslosigkeit geholt und in dieses Ding geworfen, das mich in die Öffentlichkeit katapultiert hat. Aber dann kam sofort das Gefühl von … oh Mann! Ich vermisse meine Freunde und mein Gemeinschaftsgefühl. Es hat ein paar Jahre gedauert, um das zu verarbeiten.“