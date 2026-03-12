Stars Doja Cat rudert nach Tirade über Timothée Chalamet zurück

Doja Cat attends the 65th GRAMMY Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2026, 09:15 Uhr

Doja Cat hat ihre kritischen Bemerkungen über Timothée Chalamet zurückgenommen und zugegeben, dass sie „Virtue Signalling“ betrieben habe und „nichts“ über Oper oder Ballett wisse.

Die 30-jährige Rapperin hatte den Schauspieler aus ‚Marty Supreme‘ kritisiert, nachdem er behauptet hatte, „niemand interessiere sich“ für diese Kunstformen. Nun hat sie ihr ursprüngliches Video gelöscht, weil sie nur etwas gesagt habe, um „das Gefühl zu haben, Teil von etwas zu sein“, obwohl sie selbst noch nie eine Oper oder ein Ballett gesehen hat. In ihrem ursprünglichen Video hatte Doja gesagt: „Übrigens: Oper ist 400 Jahre alt und Ballett 500 Jahre alt. Jemand namens Timothée Chalamet hatte tatsächlich die Nerven – großer Typ übrigens – vor der Kamera zu sagen, dass sich niemand dafür interessiert.“

In einem neuen TikTok-Video gab Doja zu, dass ihre Kommentare „im Eifer des Gefechts“ entstanden seien. Sie sagte: „Ich war noch nie im Ballett. Ich habe noch nie eine Oper gesehen. Und ich habe es mir gestern selbst zur Aufgabe gemacht, den Mann dafür anzugehen, weil es eine Kultur der Empörung gibt und Menschen das Gefühl haben wollen, Teil von etwas zu sein. Es ist ein Bedürfnis nach Verbindung – egal ob im Guten oder im Schlechten.“

Nachdem sie mehrere Videos über den Streit rund um den 30-jährigen Schauspieler gesehen hatte, erkannte die ‚Paint the Town Red‘-Interpretin, dass sie sich nicht in die Kontroverse hätte einmischen sollen, weil sie zu wenig über das Thema wusste und aus den falschen Gründen gesprochen hatte. Sie erklärte weiter: „Was ich gestern gemacht habe, war Virtue Signalling, weil ich mich verbinden wollte und wusste, dass Timothées Patzer etwas ist, das ich nutzen kann, damit Menschen sich mit mir verbunden fühlen und mich feiern.“ Es sei einfach und eine moderne Methode, Klicks, Likes, Zustimmung und ähnliches zu erhalten. Doja betonte, dass sie nicht stolz auf ihr Video sei und bewusst versuche, „aufrichtig zu sein“. Sie fügte hinzu: „Das war perfektes Material, damit ich aufrichtig wirke. […] Und ich glaube, ich wollte einfach nur eine Umarmung. Ich wollte das Gefühl haben, Teil von etwas Größerem zu sein. Ich wollte Schulterklopfen bekommen, so wie sich alle anderen in den Kommentarspalten gegenseitig auf die Schulter klopfen.“