Stars Dolly Parton gibt ihrer Patentochter Miley Cyrus ‚harte Liebe‘

Bang Showbiz | 11.03.2026, 19:00 Uhr

Dolly Parton gibt ihrer Patentochter Miley Cyrus gelegentlich „tough love“.

Die 33-jährige Sängerin weiß, dass sie sich in schwierigen Zeiten immer auf die Musiklegende Dolly (80) verlassen kann, die ihr teilweise auch Ratschläge mit „harter Liebe“ gibt.

„Dolly ist immer großartig, wenn es um Ratschläge geht“, sagte Miley in der neuen Ausgabe des britischen Magazins ‚Closer‘. „Bei ihr weiß ich, dass sie mir auf jede Frage eine ehrliche Antwort geben wird – so ist sie eben. Auch wenn das manchmal ein bisschen tough love bedeutet. Sie ist eine der coolsten Menschen in der Branche und das schon seit vielen Jahren.“ Parton habe ihre Patentochter zum Beispiel ermutigt, auch über eigene Fehler lachen zu können. Miley sagte: „Eine Sache bei ihr ist, dass sie keine Angst hat, über sich selbst zu lachen – und ich glaube, genau das hat sie versucht, mir beizubringen. Nicht alles muss immer ernst sein. Es ist okay, über sich selbst zu lachen.“

Im September 2025 verriet die ‚Flowers‘-Interpretin außerdem, dass Dolly ihr geholfen habe, Zeiten von „Verzweiflung und Trauer“ zu überstehen – etwa während der Waldbrände in Kalifornien im Jahr 2018. Im Gespräch mit der 58-jährigen Schauspielerin und Model Pamela Anderson für ‚CR Fashion Book‘ erklärte Miley: „Während der Brände, als es so viel Zerstörung und Trauer gab, habe ich in solchen Momenten immer an Dolly Parton gedacht.“ Durch ihre Musik und ihre Gabe, Menschen glücklich zu machen, sei sie in solchen Zeiten für Miley immer wie Medizin. „Sie sagt mir immer, dass Momente des Traumas keine Zeiten sind, in denen man sich zurückziehen oder aufgeben sollte. Es ist unsere Aufgabe – einer der Gründe, warum wir diesen Beruf gewählt haben –, in schwierigen Zeiten eine Quelle von Freude und Inspiration zu sein.“