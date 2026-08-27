Stars Dolly-Parton-Musical soll wie geplant am Broadway starten

Dolly Parton - FAMOUS - OCTOBER 2005 - Those Were The Days in store album signing BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2026, 18:00 Uhr

Dolly Partons Broadway-Show wird trotz ihres Todes wie geplant Premiere feiern.

Die ‚9 to 5‘-Interpretin, die am Dienstag (25. August) im Alter von 80 Jahren nach einem „kurzen Kampf“ gegen Krebs starb, schrieb neue Songs für ‚DOLLY: A True Original Musical‘. Darüber hinaus werden in der Produktion Klassiker aus ihrem bisherigen Repertoire zu hören sein. Wie von ihr gewünscht, wird die Show noch in diesem Jahr in New York mit den Previews beginnen, wie die Verantwortlichen bestätigt haben.

Die Produzenten erklärten in einem Statement: „Wie es Dollys Wunsch war, wird die Broadway-Produktion von ‚DOLLY: A True Original Musical‘ am 7. Dezember im St. James Theatre in New York City mit den Previews beginnen. Die offizielle Premiere ist für den 19. Januar 2027 angesetzt – den Tag, an dem sie 81 Jahre alt geworden wäre.“

Für Fans dürfte diese Nachricht kaum überraschend kommen, denn Dollys Manager Danny Nozell hat ebenfalls verraten, dass ihr Team über einen von der ‚Jolene‘-Sängerin selbst erstellten „Projektfahrplan“ verfügt, der dafür sorgen soll, dass ihr Vermächtnis „noch über Jahrzehnte hinweg“ lebendig bleibt. Danny erklärte in einem Statement: „Dolly arbeitete bis zu dem Tag, an dem sie starb. Sie liebte es, zu sehen, wie ihre Träume Wirklichkeit wurden, und sie liebte das Wissen, dass ihre Arbeit den Menschen Freude bereitete. Dolly war schon immer eine Planerin und arbeitete in den vergangenen Jahren mit dem Team, das sie persönlich ausgewählt hatte, daran, einen Projektfahrplan zu entwickeln, der uns noch über Jahrzehnte hinweg Orientierung geben wird.“

Wie ‚Deadline‘ berichtet, gehören zu den geplanten Projekten unter anderem eine Avatar-Show, eine Musikdokumentation, eine Dokuserie, ein Biopic, eine fiktionale Serie sowie eine Animationsserie, die auf ‚Billy the Kid‘ basiert. Danny versprach, dafür zu sorgen, „dass die vielen Träume, die sie noch nicht verwirklichen konnte, Wirklichkeit werden“. Er fügte hinzu: „Viele Projekte befanden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, und wir möchten ihren Fans gegenüber offen damit umgehen. Wenn ihr unveröffentlichte Musik, Produkte, Bücher, Erlebnisse und Kampagnen seht, die über offizielle Dolly-Parton-Kanäle veröffentlicht werden, könnt ihr darauf vertrauen, dass sie ihnen persönlich ihren Stempel aufgedrückt hat.“

Dolly hatte zum Zeitpunkt ihres Todes eine Reihe laufender Projekte, darunter ihre „Tennessean Travel Stops“ anlässlich der „National Truck Driver Appreciation Week“, die am 13. September beginnt. Am darauffolgenden Tag wird Dolly Partons „SongTeller Hotel“ erstmals Gäste empfangen. Die große Eröffnung folgt am 29. September, wenn auch ihr „Life Of Many Colors Museum“ eröffnet wird. Die „Dolly Dolls“ werden am 15. September online erscheinen, gefolgt von ihrem „Cup of Ambition Coffee“ am 29. September. Der Kaffee soll im kommenden Frühjahr auch in den Einzelhandel kommen. Und schließlich erscheint in der diesjährigen Weihnachtszeit „Dolly on the Holly“.