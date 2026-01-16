Musik Dolly Parton nimmt ‚Light of a Clear Blue Morning‘ mit ‚ganz besonderen Frauen‘ neu auf

Dolly Parton - Rockstar album release party 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.01.2026

Dolly Parton hat einen ihrer persönlichsten Songs neu aufgenommen und sich dafür mit einer hochkarätigen Runde prominenter Musikerinnen zusammengetan.

Die Country-Ikone veröffentlichte eine neue Version von ‚Light of a Clear Blue Morning‘, gemeinsam mit Reba McEntire, Queen Latifah, Lainey Wilson und ihrer Patentochter Miley Cyrus. Der Song soll Spenden für die pädiatrische Krebsforschung am Monroe Carell Jr. Children’s Hospital der Vanderbilt University in Nashville sammeln.

In einem Video auf Instagram erklärte die 79-Jährige die besondere Bedeutung des Projekts. „Hey, hier ist Dolly, und ich freue mich sehr, meine brandneues Video ‚Light of a Clear Blue Morning‘ zu teilen“, sagte sie. „Ich habe diesen Song 1976 geschrieben, als ich selbst ein bisschen Hoffnung gebraucht habe. Dieses Mal habe ich einige ganz besondere Frauen eingeladen – echte leuchtende Lichter –, um diese Hoffnung wieder zum Leben zu erwecken.“

Der Song erschien ursprünglich 1977 auf Partons Album ‚New Harvest … First Gathering‘ und zählt zu ihren emotionalsten Kompositionen. Bereits zuvor hatte Miley Cyrus das Lied neu interpretiert: 2021 sang sie es am Muttertags-Wochenende bei ‚Saturday Night Live‘ und widmete es sowohl ihrer Mutter Tish Cyrus als auch ihrer Patentante Dolly.

Parton selbst schrieb dem Lied eine entscheidende Rolle in ihrem Leben zu. In ihrem Buch ‚Songteller: My Life in Lyrics‘ aus dem Jahr 2020 erinnerte sie sich an die Entstehung: „Ich fühlte mich gefangen und wusste, dass ich frei sein musste, weil Gott, das Leben, mich zu etwas Größerem rief.“ Als sie ihre berufliche Zusammenarbeit mit Porter Wagoner beendete, sei ihr auf der Heimfahrt plötzlich der Song in den Kopf gekommen. „Ich dachte: ‚Es war eine lange, dunkle Nacht‘ – und dann rissen die Wolken auf.“

Die Neuaufnahme erscheint kurz vor Partons 80. Geburtstag am 19. Januar. Trotz eines großen Tribute-Konzerts zu ihren Ehren im Grand Ole Opry wird sie selbst nicht anwesend sein. In einer Videobotschaft erklärte sie: „Ich wünschte, ich könnte persönlich da sein, aber ich schicke euch all meine Liebe.“ Ein Sprecher betonte später, Dolly habe „nie geplant“, an der Veranstaltung teilzunehmen.