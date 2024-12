Musik Dolly Parton: Sie wurde vor ihrem billigen Look gewarnt

Dolly Parton - CMA Fest - Nashiville - 06 06 24 - Terry Wyatt - WireImage - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.12.2024, 13:00 Uhr

Dolly Parton wurde gewarnt, dass ihr „billiger“ Look sie davon abhalten würde, als Sängerin und Songwriterin ernst genommen zu werden.

Die 78-jährige Country-Legende bereut es nicht, dass sie sich immer dafür entschieden hat, sie selbst zu sein. Sie wusste, dass ihre Musik stark genug war, um die Leute für sich zu gewinnen. Andere hatten am Anfang ihrer Karriere aber Sorge, dass die Leute von ihrem Aussehen und ihrem Stil abgeschreckt werden könnten.

Dolly erzählte dem ‚Grazia‘-Magazin: „In meinen frühen Tagen sagten so viele Leute: ‚Dolly, niemand wird dich jemals als Songwriterin ernst nehmen, so wie du dich kleidest. Du musst das zurückschrauben. Du brauchst nicht das ganze Make-up, es lässt dich billig aussehen. Du brauchst nicht all diese Haare.‘ Aber ich sagte: ‚Nun, wenn meine Songs gut genug sind, werden die Leute meine Songs irgendwann hören. In der Zwischenzeit muss ich Spaß für mich haben. Ich werde gute Songs schreiben, ich werde gute Songs singen, ich werde auftreten und ich werde ich selbst sein.‘“ Sie fügte hinzu: „Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, ich selbst zu sein, und das hat mich bisher stolz gemacht.“

Der ‚Jolene‘-Hitmacherin ist es egal, was andere Leute über ihre Kleidung denken, solange sie sich wohl fühlt. Sie sagte: „Ich bin eher ein Schandfleck als eine Ikone in einigen der Sachen, die ich trage. Ich mag es, mich in meiner Kleidung sicher zu fühlen. Auch wenn sie nicht modisch war, auch wenn sie knallig oder billig war oder was auch immer. Wenn ich das Gefühl hatte, dass es mir passte, dann fühlte ich mich darin wohl. Und wenn ich mich dann in mir wohlfühle, fühlen sich andere Menschen bei mir wohl.“