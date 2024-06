Beauty & Fashion Dolly Parton: Zu Hause trägt sie ihre gemütlichsten Klamotten

Dolly Parton - Dallas Cowboys Show - Arlington - Texas - November 23rd 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2024, 16:00 Uhr

Dolly Parton verriet, dass sie bei sich zu Hause am liebsten ihre „gemütlichsten Klamotten“ trage.

Die 78-jährige Country-Sängerin ist dafür bekannt, dass sie sich bei ihren öffentlichen Auftritten in glamourösen Outfits zeigt, wobei sie aber zugab, dass sie zu Hause bequeme Kleidung anzieht.

Auf die Frage, was sie bei sich zu Hause trägt, erzählte Parton gegenüber ‚E! News‘: „Ich habe alle meine gemütlichsten Klamotten an, so wie jeder andere auch. Ich habe meine bequemen Klamotten an, in denen ich mich wohlfühle, aber normalerweise habe ich auch ein Paar High Heels an, da ich damit an die Schränke komme!“ Die ‚Jolene‘-Hitmacherin, die zuvor behauptet hatte, für jeden Tag des Jahres eine andere Perücke zu tragen, wurde daraufhin danach gefragt, ob sie lieber ohne gestylte Haare oder Make-up gesehen werden möchte. Dolly sagte: „Oh Gott, ich hoffe, dass ich nie ohne beides erwischt werde, denn das gehört alles mit dazu. Wahrscheinlich ohne Make-up!“ Die ‚9 to 5‘-Musikerin, die seit dem Jahr 1966 mit Carl Thomas Dean verheiratet ist, ist die Patentante von Pop-Megastar Miley Cyrus und hatte Ende der 2000er Jahre einige Auftritte als ihre Tante Dolly in der Disney Channel-Sitcom ‚Hannah Montana‘.