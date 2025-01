Stars Don Cheadle: Er und seine Familie wurden während der Waldbrände in L.A. aus ihrem Haus evakuiert

Bang Showbiz | 22.01.2025, 11:00 Uhr

Don Cheadle und seine Familie wurden aus ihrem Haus in L.A. evakuiert, als die verheerenden Waldbrände, die die Stadt heimsuchten, bis auf fünf Blocks an ihr Haus herankamen.

Der 60-jährige Schauspieler ist einer von vielen Prominenten, die wegen der schweren Brände in Kalifornien, die erstmals am 7. Januar ausbrachen, dazu gezwungen waren, ihre Häuser zu verlassen.

Don sprach in einem Interview bei ,Jimmy Kimmel Live!‘ jetzt darüber, was er und seine Familie durchmachten: „Wir waren etwa fünf, sechs Blocks von dem Ort entfernt, wo es gewesen ist.“ Jimmy erklärte: „Das ist zu nah.“ Cheadle fügte hinzu, dass er noch nicht in sein Haus zurückgezogen sei: „Wir sind noch aus dem Haus. Ich bin heute nur zurückgegangen, um auch sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Wir haben jetzt wieder Strom.“ Der Schauspieler sagte zudem, dass die Evakuierung seiner Familie „Herumhüpfen“ zwischen Hotels beinhaltete: „Wir waren in einem Hotel und das wurde evakuiert. Dann waren wir in einem anderen Hotel und sie sagten: ‚Wie lange werdet ihr hier bleiben? Weil wir viele Leute haben. Könnt ihr also bitte wieder gehen?‘ Also gingen wir.“ Der Prominente verriet, dass er aktuell bei einem Freund wohne, nachdem dieser ihnen „freundlicherweise erlaubte, in seinem Kinderzimmer zu übernachten“.