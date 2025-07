Stars Joshua Jackson: Er spricht über seine ‚Eiskalte Engel‘-Sexszene mit Eric Mabius

Joshua Jackson - September 2024 - Emmy Awards Celebration - The Music Center - LA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2025, 11:00 Uhr

Die Stars seien beide 'knallrot' geworden, als sie sich Jahre nach ihrer gemeinsamen Sexszene erneut begegneten.

Joshua Jackson und Eric Mabius seien beide „knallrot“ geworden, als sie sich Jahre nach ihrer gemeinsamen ‚Eiskalte Engel‘-Sexszene erneut begegneten.

Das Alter Ego des 47-jährigen Schauspielers, Blaine Tuttle, steigt in dem Film mit dem Footballer Greg McConnell (Eric) als Teil eines Erpressungskomplotts ins Bett.

Jahre nach der „stressigen“ Sexszene in dem romantischen Thriller von 1999 seien Eric und seine Ex-Frau Ivy Sherman zufällig an Joshua vorbeigelaufen, als dieser seinen Müll rausbrachte. Während eines kurzen Gesprächs fragte Ivy, woher sich die beiden kennen würden, woraufhin die Stars im Gesicht rot angelaufen seien. In einem Interview mit dem ‚Men’s Health‘-Magazin sagte Joshua: „Dann vergangen Jahre – und ich sah Eric lange Zeit nicht mehr, nachdem wir diese gemeinsame Erfahrung gemacht hatten – und eines Tages brachte ich meinen Müll raus und er und seine Frau kamen vorbei, da sie gerade die Straße runtergezogen waren. Sie sah uns und fragte: ‚Hey, was geht?‘ Und sie fragte: ‚Oh, woher kennt ihr euch denn?‘ Und wir beide, jetzt weit über 30, waren, glaube ich, beide knallrot geworden.“ Joshua fügte hinzu, dass die Sexszene für ihn „stressig“ gewesen sei. Jackson sagte: „Ich war bei ‚Eiskalte Engel‘ nicht oft mit dabei, aber ich glaube, bei meinem ersten Tag bei diesem Film ging es darum, einem Mann einen Blow*** zu geben. Und das kann für einen 19-jährigen heterosexuellen Jungen stressig sein, in einem Raum zu sitzen und einem anderen Mann einen Blow*** zu geben.“