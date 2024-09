Donald Glover alias Childish Gambino hat gute und schlechte Neuigkeiten für seine US-Fans. Aus gesundheitlichen Gründen muss er seine weiteren Konzerte in Nordamerika vorerst verschieben. Die Tickets behalten allerdings ihre Gültigkeit.

Sorge um Donald Glover (40) alias Childish Gambino: Der US-amerikanische Schauspieler und Sänger hat am Montag mit einem Statement auf Social Media mitgeteilt, den Rest seiner aktuellen Tour aufgrund von gesundheitlichen Problemen verschieben zu müssen.

hey everyone. unfortunately i have to postpone the rest of the north american tour to focus on my physical health for a few weeks. hold onto your tickets. ALL tickets will be honored for the upcoming dates in north america when they are rescheduled. thanks for the privacy.…

— donald (@donaldglover) September 9, 2024