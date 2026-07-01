Stars Donald Trump würdigt verstorbenen Village-People-Star Victor Willis – und behauptet, er habe ‚Y.M.C.A.‘ erneut zum Riesenhit gemacht

Donald Trump Pink Hair at JF Kennedy Center Jan 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2026, 18:00 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat dem verstorbenen Sänger der Village People, Victor Willis, die Ehre erwiesen und zugleich erklärt, dass er den Song 'Y.M.C.A.' durch dessen Einsatz bei seinen Wahlkampfveranstaltungen erneut zu einem 'Riesenhit' gemacht habe.

Victor Willis, eines der Gründungsmitglieder der Disco-Gruppe, starb nach einer ‚kurzen, aber aggressiven Krankheit‘.

Sein Tod wurde auf Facebook bekannt gegeben. Seine Familie veröffentlichte eine kurze Erklärung:

„Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von VICTOR WILLIS, dem Leadsänger der Village People, bekannt. Victor ist am Montag, dem 30. Juni 2026, nach kurzer, aber aggressiver Krankheit verstorben. Die Familie bittet um Wahrung ihrer Privatsphäre.“

Nach Bekanntwerden der Nachricht veröffentlichte Trump auf Truth Social einen Nachruf, in dem er Willis als „großartigen und fröhlichen Menschen“ bezeichnete, der sich darüber gefreut habe, dass Trump den Song ‚Y.M.C.A.‘ bei seinen Kundgebungen verwendete. Der 80-jährige Präsident schrieb: „Village-People-Sänger Victor Willis ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Er war ein großartiger und fröhlicher Mensch, der es liebte, dass ich den Song seiner Gruppe, ‚Y.M.C.A.‘, bei meinen Kundgebungen verwendet habe. Dadurch wurde der Titel – 30 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung – wieder zu einem Riesenhit.“ Außerdem fügte er hinzu, dass angeblich viele Sänger und Bands bei den Kundgebungen hatten dabei sein wollen, nachdem er „einen Besucherrekord nach dem anderen aufgestellt“ haben will. Trump fügte hinzu: „Die Menschenmengen waren und sind gewaltig. Aber Victor und die Gruppe standen von Anfang an an unserer Seite! Sie liebten die Atmosphäre, und wir liebten sie und ihren großartigen und inspirierenden Song.“

Trump erklärte weiter, dass Victor Willis jedes Mal in seinen Gedanken und seinem Herzen sein werde, wenn künftig ‚Y.M.C.A.‘ gespielt werde – beginnend mit den Feierlichkeiten zum amerikanischen Unabhängigkeitstag an diesem Wochenende. Er schrieb weiter: „Wir werden bei jedem Abspielen von ‚Y.M.C.A.‘ an Victor denken – heute und während der gesamten Woche rund um den 4. Juli. Mein Mitgefühl gilt seiner wunderbaren Familie und der Gruppe. Victor Willis wird uns sehr fehlen. Gott segne ihn!“

Obwohl Willis Trump zunächst aufgefordert hatte, die Village-People-Songs ‚Y.M.C.A.‘ und ‚Macho Man‘ nicht länger bei seinen Wahlkampfveranstaltungen zu verwenden – nachdem ihn nach eigenen Angaben „über tausend“ Beschwerden von Fans erreicht hatten, die zu einer „Belästigung“ geworden seien –, unterstützte er später Trumps Vorliebe für die Lieder, insbesondere für ‚Y.M.C.A.‘. 2024 sagte Willis: „Trump scheint ‚Y.M.C.A.‘ wirklich zu mögen und hat offensichtlich großen Spaß daran.“ Der Sänger räumte außerdem ein, dass Trumps Nutzung des Liedes ihm erhebliche Einnahmen eingebracht habe.