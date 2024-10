Der Mann an Kamala Harris' Seite Douglas Emhoff: Wird er der erste First Gentleman der USA?

Unterstützt seine Frau Kamala im laufenden US-Präsidentschaftswahlkampf mit vollen Kräften: Douglas Emhoff (tj/spot)

SpotOn News | 28.10.2024, 16:33 Uhr

Am 5. November könnte Kamala Harris zur ersten Präsidentin der USA gewählt werden. Das ist ihr Ehemann und potenzieller First Gentleman des Landes, Doug Emhoff.

Mit großer Spannung wird der Ausgang der am 5. November 2024 anstehenden Präsidentschaftswahl in den USA erwartet. Schon jetzt steht fest, dass es sich dabei um eine historische Abstimmung handelt. Zur Wahl steht einerseits eine weitere Präsidentschaft Donald Trumps (78), mit all den Unwägbarkeiten, die dies mit sich brächte. Oder die erstmalige Wahl einer Frau in das höchste politische Amt der Vereinigten Staaten – was Kamala Harris' (60) Ehemann Douglas Emhoff (60) zugleich auch zum ersten First Gentleman des Landes machen würde.

Kamala ist Doug Emhoffs zweite Ehefrau

Seit August 2014 ist der ehemalige Rechtsanwalt mit der prominenten Politikerin verheiratet. Erst vor wenigen Wochen feierten die beiden ihren zehnten Hochzeitstag recht unromantisch am Rande eines Parteitages der US-Demokraten in Chicago. Für Kamala Harris war es die erste Hochzeit, während Emhoff von 1992 bis 2008 mit der Filmproduzentin Kerstin Mackin (57) verheiratet war. Aus seiner ersten Ehe entstammen zwei mittlerweile erwachsene Kinder, sein Sohn Cole (29) und seine Tochter Ella (25).

Paar wurde von Freundin verkuppelt

Kennengelernt haben sich die beiden Medienberichten zufolge bei einem Date, das eine Freundin Emhoffs nach einer ersten Begegnung der beiden einfädelte. Knapp ein Jahr später kam es zur Verlobung, wenig später läuteten bereits die Hochzeitsglocken. Bis heute scheinen die beiden eine überaus glückliche Ehe zu führen – auch wenn Emhoff sein vorheriges Berufsleben seiner Gattin zuliebe weitgehend an den Nagel hängen musste.

Vom Anwalt zum "Second Gentleman"

Nachdem Kamala Harris Anfang 2021 als Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten vereidigt wurde, gab er seinen bisherigen Job als Rechtsanwalt für Unternehmen der Unterhaltungsbranche auf, um sich voll und ganz auf seine neue Rolle als "Second Gentleman" zu konzentrieren. Kurz nach Harris' Vereidigung äußerte sich Douglas Emhoff im Gespräch mit dem Sender NBC mit folgenden Worten dazu: "Ich bin in erster Linie ein Ehemann und ein Vater und unterstütze sie auf jede erdenkliche Weise".

Emhoff gestand Affäre in erster Ehe

Als die britische "Daily Mail" im August 2024, nur wenige Tage vor seinem zehnten Hochzeitstag mit Kamala, eine Affäre des Juristen während seiner ersten Ehe mit seiner Haushälterin enthüllte, machte der Jurist keinerlei Anstalten, die Vorwürfe abzustreiten. Vielmehr ging er mit großer Ehrlichkeit in die Offensive und kommentierte die Geschichte beim Sender CNN mit folgendem Statement: "Während meiner ersten Ehe haben Kerstin und ich aufgrund meiner Handlungen einige schwere Zeiten durchgemacht. Ich habe die Verantwortung übernommen, und in den Jahren danach haben wir die Dinge als Familie aufgearbeitet und sind gestärkt aus ihnen hervorgegangen".