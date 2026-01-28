Stars Dove Cameron teilt Details ihrer intimen Verlobung

Dove Cameron wins at the American Music Awards November 2022 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.01.2026, 09:00 Uhr

Die Sängerin und Schauspielerin ist seit Oktober mit Måneskin-Frontmann Damiano David verlobt.

Dove Cameron war „ungeschminkt“ und trug ein „großes T-Shirt“, als Damiano David ihr einen Heiratsantrag machte.

Die Sängerin und Schauspielerin hatte Anfang des Monats bekannt gegeben, dass sie sich mit dem Måneskin-Frontmann verlobt hat. Nun bestätigte Dove, dass die Fotos, die sie damals teilte, von Freunden während eines Neujahrsurlaubs aufgenommen wurden. Tatsächlich stellte der 27-jährige Musiker die Frage bereits im vergangenen Oktober, ganz spontan und in einem ungezwungenen Moment.

Gegenüber der amerikanischen ‚Vogue‘ verriet die 30-Jährige: „Beim eigentlichen Antrag trug ich kein Make-up. Ich war komplett ungeschminkt, weil ich keine Ahnung hatte, dass es an diesem Tag passieren würde. Das war auf eine sehr süße Art besonders, denn normalerweise bin ich ziemlich geschniegelt und herausgeputzt.“ Dove experimentiere gerne mit ihrem Look. „Aber in diesem Fall trug ich einfach mein großes T-Shirt, hatte leicht feuchte Haare und kein Make-up“, fügte sie hinzu.

Über ihre Hochzeitspläne verriet die ‚Descendants‘-Darstellerin nicht allzu viel. Allerdings weiß sie schon, dass sie einen lässigen Beauty-Look möchte. „Ehrlich gesagt möchte ich an meinem Hochzeitstag nichts allzu Traditionelles machen. Jedes Mal, wenn ich sehr hübsch geschminkt werde – so ein goldener, leicht schimmernder Look mit ganz dezentem Lidschatten und ein bisschen Mascara – fühle ich mich nicht wie ich selbst“, räumte Dove ein.

Sie habe dann eher das Gefühl, eine Rolle zu spielen. „Nach dem Motto: Eine Frau sieht mit möglichst wenig Make-up am besten aus. Und dann fühlt es sich an, als würde ich das für jemand anderen tun“, gestand sie. Der ehemalige Disney-Channel-Star ergänzte: „Ich wäre lieber komplett ungeschminkt oder hätte so einen verschmierten Augen-Look, als hätte ich mir einfach Eyeliner draufgeschmiert und es selbst vermasselt.“