Starttermin noch unbekannt „Downton Abbey“: Dritter Kinofilm offiziell angekündigt

Ein neuer "Downton Abbey"-Film befindet sich in der Produktion. (lau/spot)

SpotOn News | 13.05.2024, 18:00 Uhr

Nach zwei erfolgreichen "Downton Abbey"-Kinofilmen ist jetzt auch der Trilogie-Abschluss offiziell angekündigt worden. "Downton Abbey 3" kommt somit, und der Cast für die Fortsetzung steht auch schon fest.

Das "Downton Abbey"-Franchise wird auch mit einem dritten Kinofilm fortgesetzt. Das haben die Filmproduktionsfirmen Focus Features und Carnival Films offiziell auf X (vormals Twitter) bekannt gegeben. Der gerade erst für sein Spiel im Drama "The Holdovers" Oscar-nominierte Charakterdarsteller Paul Giamatti (56) wird in "Downton Abbey 3" zudem seine aus der Serie "Downton Abbey" bereits bekannte Rolle wieder aufnehmen, heißt es noch in einer Mitteilung der Filmfirmen.

Diese Darsteller stoßen neu zum "Downton Abbey"-Cast

Giamatti wird im kommenden Kinofilm wieder den US-amerikanischen Lebemann Harold Levinson verkörpern, den Bruder der von Elizabeth McGovern (62) dargestellten Cora Grantham. In dieser Rolle war Giamatti bereits im Jahr 2013 in einer Episode der TV-Serie zu sehen.

Focus Features and Carnival Films are thrilled to announce the third film in the beloved Downton Abbey franchise. More information: https://t.co/nupZ9LkeXd pic.twitter.com/cRFH4SpOsb — Downton Abbey (@DowntonAbbey) May 13, 2024

Daneben stoßen auch Joely Richardson ("The Gentlemen", 59), Alessandro Nivola ("The Many Saints of Newark", 51), Simon Russell Beale ("The Death of Stalin", 63) und Arty Froushan ("House of the Dragon", 31) zur Besetzung des neuen Kinofilms. Welche Figuren die zuletzt Genannten in "Downton Abbey 3" spielen werden, ist derzeit noch unbekannt.

Aus der Stammbesetzung der von 2010 bis 2015 ausgestrahlten TV-Serie kehren indes neben McGovern noch Hugh Bonneville (spielt Robert Crawley, 60), Michelle Dockery (Lady Crawley, 42), Laura Carmichael (Edith Crawley, 37), Jim Carter (Mr. Carson, 75) und viele weitere Darstellerinnen und Darsteller zurück. Auch "The Crown"-Star Dominic West (54), der im zweiten Kinofilm "Downton Abbey II: Eine neue Ära" mitwirkte, verkörpert erneut Stummfilm-Star Guy Dexter.

"Downton Abbey"-Serienschöpfer und Oscarpreisträger Julian Fellowes (74) verfasst das Drehbuch zum noch unbetitelten "Downton Abbey 3". Simon Curtis (64) übernimmt wie bei "Downton Abbey II: Eine neue Ära" erneut den Regie-Posten. Details zur Handlung des kommenden Films liegen gegenwärtig noch nicht vor.