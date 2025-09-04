Stars ‚Downtown Abbey‘-Star Michelle Dockery ist schwanger

Michelle Dockery - Jeff Spicer / Getty Images - Downton Abbey premiere - London - Sept 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2025, 09:00 Uhr

Die britische Schauspielerin zeigte sich mit Baby-Bauch auf dem roten Teppich.

Michelle Dockery wird zum ersten Mal Mutter.

Die britische Schauspielerin und ihr Ehemann Jasper Waller-Bridge erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Am Mittwoch (3. September) präsentierte sie bei der Weltpremiere von ‚Downton Abbey: Das große Finale‘ in London stolz ihren wachsenden Babybauch.

Die 43-Jährige – die vor allem durch ihre Rolle als Lady Mary Crawley in der historischen Dramaserie bekannt ist – trug zur Premiere in der britischen Hauptstadt ein blaues, schulterfreies Kleid. Michelle posierte gemeinsam mit ihrem Ehemann auf dem roten Teppich für Fotos und verriet dabei, dass sie ein Baby erwarten.

Das Paar ist seit 2019 zusammen und gab sich im September 2023 in London das Jawort. Michelle schritt in einem weißen Satin-Kleid von Emilia Wickstead zum Altar, während der Bräutigam einen Anzug von Etro trug. Zu den Gästen ihrer Hochzeitsfeier zählten unter anderem die ‚Downton Abbey‘-Stars Lesley Nicol, Elizabeth McGovern, Hugh Bonneville, Lesley Manville, Imelda Staunton, Allen Leech und Jim Carter sowie der Serienschöpfer Julian Fellowes.

Michelle und Jasper – der Bruder von Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge – lernten sich 2019 über gemeinsame Freunde kennen und gaben ihre Verlobung im Januar 2022 durch eine Anzeige in der Zeitung ‚The Times‘ bekannt. Die Schauspielerin war zuvor mit dem PR-Manager John Dineen verlobt, der jedoch 2015 im Alter von 34 Jahren an einer seltenen Krebsform verstarb – ein Verlust, der ihr das Herz brach.

Zwei Jahre nach seinem Tod sprach der Serienstar in einem Interview mit ‚The Guardian‘ offen über die Tragödie. „Wir waren verlobt und im Herzen verheiratet, deshalb betrachte ich mich als Witwe… Das ist das erste Mal, dass ich das so sage, und es ist ein Stück weit erleichternd, es auszusprechen“, gestand Michelle.